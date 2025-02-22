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22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

22 Şubat 2025, Cumartesi 03:51
DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye’nin en büyük problemlerden bir tanesinin hür fikre tahammülsüzlük olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesinin hür fikre tahammülsüzlük olduğunu söyleyen Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş “Toplumu ilerletmenin ve demokrasiyi güçlendirmemizin temel şartı farklı fikir ve düşüncelere açık olmak ve bunları kucaklamaktır” dedi. Son günlerde ülkemizde meydana gelen hadiselere baktığında, gerçekten, ülkem adına ve milletim adına meydana gelen bu hukuksuz davranışlardan büyük sıkıntı ve azap çektiğini ifade eden Altıntaş, “Ben öyle zannediyorum ki hür ve demokratik bir ülkenin vatandaşı olarak yaşayıp her çeşit fikir ve söz hürriyetini kullanabilme imkânına sahip ve korkusuz yaşama hürriyetini su gibi, hava gibi ciğerlerine çeke çeke yaşayabilecek bir insanım zannederken, bakarsınız, yarın kullandığınız bir kelimeden veya bir davranıştan dolayı tutuklanma veya gözaltına alınma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” dedi.

Gelin bu yanlıştan vazgeçin

Son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştiren Altıntaş, “Gelin, bu yanlışlıktan vazgeçerek ülkemizi hukuk, dirlik, düzenlik içerisinde yaşanabilir ve bu yaşanabilirliğin sonucunda düzene sokulmuş bir ekonomiyle, devletin iki yakasını bir araya getirebildiği ve insanların da haysiyetiyle, onuruyla, fitreye, zekâta muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, çoluklarını çocuklarını okutabilecekleri bir yapıya kavuşturmak yerine, ‘Sen benim icraatımı eleştirdin’ diye Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini tehdit ederek alırsanız yarın kimleri, hangi usul ve esaslara göre tehdit edeceğimizi ve Türkiye’de hukukun üstünlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak idare edildiğini ortadan kaldırarak bütün erkleri sadece icranın üzerinde toplarsanız o zaman icra üzerindeki görevleri ifa ederken kullanmış olduğu yetkinin ağırlığı altında ezilir, daha büyük yanlışlıklara imza atmış olur” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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