Kaç kişi geri gelmedi?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, son günlerin sıcak tartışma konusu olan “insan kaçakçılığı” ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle, TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Önergede “Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında 45 kişinin Almanya’ya gönderildiği, gönderilen 45 kişiden 2’sinin yurda döndüğü diğer 43 kişinin ise kayıp olduğu” bilgisini paylaşan Sarıbal, “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi ve başka benzer projeler kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri gelmeyen kişi sayısı kaçtır?” diye sordu. Ankara – Fatih Karagöz

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