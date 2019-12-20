Kadrolu personelde ‘yan gel yat’ mantığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Malezya ziyaretinde basının sorularını cevapladı.

Bu ayın sonunda sözleşme süresi bitecek 19 bin 500 personelin kadroya geçirilmesine dair soruya Erdoğan, “Personel noktasında biz sürekli alımları devam ettiriyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı ciddi bir personel alımına yönelik adım attı. Aynı şekilde Milli Eğitim’de yine ciddi sayılabilecek bir sayı planlandı. Yalnız dedik ki takvimi iyi ayarlayalım. Diğer bakanlıklarda da yine benzer şeyler var. Sözleşmeli personel olarak niye değerlendiriyoruz? Sebebi şu; bir tarafta aldığımız elemanın “Ben nasılsa artık kadroluyum, yan gel yat” mantığıyla hareket etmesi var. Ama diğer tarafta da işi sıkı tutma anlayışı var. Bunlara dayalı olarak bu tür adımları atıyoruz.”