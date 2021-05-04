Keyfîliğin önünü açar

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, polislerin görüntülerinin ve seslerinin alınmasını yasaklayan Emniyet genelgesi hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yeneroğlu, söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açacaklarını kaydetti. Kolluk güçlerine ses ve görüntü almayı engelleme yetkisinin ‘keyfiliğin’ önünü açacağını savunan Yeneroğlu, “İdarenin bir genelge ile kanuna dayanmayan böyle bir yetkiyi kolluk güçlerine vermeye kalkması açık bir yetki gaspıdır. Dolayısıyla böylesi bir talimat, Anayasa gereğince kanunsuz emirdir. Bu yetkiyi kullanan polis memuru Ceza Kanunu’nun 24. maddesi gereğince suç işlemiş olur. Öncelikle Sayın İçişleri Bakanı ve genelgeyi hazırlayan görevliler hukuku bilmedikleri gibi kamuoyuna da yanlış bilgi vermektedirler. Polisin mesleğini icra faaliyeti özel hayat niteliğinde olamaz. Kamu görevi ifa eden bir polis görevini kamuya açık olarak ifa eder” ifadelerine yer verdi.

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