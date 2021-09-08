KHK ucubesinin önünü kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin beşinci il başkanları toplantısında konuştu.

Babacan, iktidarı eleştirerek “Bugün, haksızlığa maruz kalan kim varsa, onun hakkını savunmaya hazırız ve savunuyoruz. Yarın da kim haksızlığa maruz kalırsa, onun hakkını savunacağız ve haksızlığı engellemek için mücadele edeceğiz. 18 ayrı yerden huzur hakkı adı altında maaş alıp vatandaşın huzurunu çalanlara tabi ki geçit vermeyeceğiz. Gençleri işsiz bırakıp, üçer beşer maaşla kamu kaynaklarını kendilerine bağlayanlara izin vermeyeceğiz. Kamu ihalelerini, özel davet usulüyle yaparak, kayırmacılıkla, yolsuzlukla bu ülkeyi fakirleştirenlere elbette dur diyeceğiz. Ülkemizi herkes için özgür, güvenilir bir ülke yapacağız. KHK gibi ucube bir yolla binlerce aileyi mağdur edenlerin önünü kapatacağız” dedi.

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