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Kılıçdaroğlu: Karamsar bir tablo çizdim ama asla karamsar değilim

12 Mayıs 2019, Pazar 09:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama asla karamsar değilim." dedi.

Çankaya Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Çağdaş Gazeteciler Derneğinin Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının aslında birer kamu görevlisi olduğunu söyledi.

"Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa, yazabiliyorsa ve yorumlayabiliyorsa haberi olduğu gibi alıp geniş kitlelere taşıyabiliyorsa orada demokrasi var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gazeteci yaptığı her haberden özel bir keyif alır. Geniş kitleleri bilgilendirdiği için ama haberi yapıp, bu haberi geniş kitlelere yansıtamıyorsa ya da büyük baskı görüyorsa veya yazdığı haber çöp sepetine atılıyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün geldiğimiz nokta Türkiye'de budur. Bunu söylemekten ötürü, bunu söylediğim için aslında ben de rahatsızım. 'Keşke olmasa' diyorum."

"Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var"

"Karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama asla karamsar değilim." yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte mücadele ettiğimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye'nin bütün demokratlarının, alt ayrımları bir kenara bırakıp birleşmeleri gerekiyor. Eğer bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Ayrı ayrı mücadele değil. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Evet, baharı getireceğimizden söz ettik. Evet, bahar geldi ama Bursa yüreğimde yara olarak duruyor."

Kılıçdaroğlu, yine aynı tempoda aynı çizgide mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Hepimizin yürekli gazetecilere ihtiyacı var. Hepimizin gerçekleri öğrenmeye ihtiyacı var. Hepimizin birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var çünkü bu devlet sıradan bir devlet değil. Bu devlet, birileri eline cetvel alıp, pergel alıp çizerek bizim sınırlarımızı çizdi diye düşüneceğimiz bir devlet değil. Kanla gözyaşı ile kurulan demokrasi için ağır bedeller ödeyen bir devlet. O zaman birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Bütün kurumlarıyla ve bütün kurallarıyla. Bunu yaptığımız zaman caddeye çıkıp rahatlıkla gezebileceğiz ve düşüncelerimizi rahatlıkla aktarabileceğiz. Hepimiz birbirimize saygı göstermeyi bileceğiz. Biz bunu yaptığımız zaman dünyada saygınlığı olan bir ülke olarak yeniden kendimizi bir başka yerde konumlandırmış olacağız."

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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