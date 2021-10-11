Kim bir seferde 1000 TL harcayabiliyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Esenyurt İlçe Başkanlığı’nın açılışında konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif marketinden yaptığı bin 2 liralık alışverişi ‘Fiyatlar gayet uygun’ sözleriyle değerlendirmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyen Babacan, “Geçen gün Sayın Erdoğan markete gitmiş. Abur cubur doldurmuş sepete. Bin liralık da alış veriş etmiş. Bir de dönüp diyor ki ‘Fiyatlar gayet uygun’. Sayın Erdoğan, vatandaşımız markete gidip bin liralık abur cuburla artık sepet dolduramıyor. Karnını doyuramıyor. Asgarî ücret kazanan vatandaşımızın hangisi gidip bir defada bin liralık alış veriş yapabiliyor? Var mı böyle bir şey? 100 lira, 200 lira. O da ne alabilirse, torbayı ne kadar doldurabilirse. Sayın Erdoğan artık uydurulmuş bir gerçeklik içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka