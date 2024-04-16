Meclİs 1,5 ay sonra toplandı

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu 1,5 ay aradan sonra ilk kez toplandı.

Meclis ve siyaseti yoğun bir gündem bekliyor. AKP’nin öncelikli gündemleri arasında Meclis’te bekleyen yasalar var. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis çalışmalarını düzenleyen içtüzük ve yeni anayasa için adım atması da beklenen gelişmeler arasında. Meral Akşener’in olağanüstü kurultay kararı aldığı İYİ Parti ise 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda yeni genel başkanını ve yönetimini belirleyecek. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonuna gideceği iddiaları da siyasi kulislerde en çok konuşulan konulardan. Dün başlayan parti grup toplantıları bugün de devam edecek. BBC Türkçe’nin haberine göre AKP, çalışmalarında sona gelinen 9. Yargı paketini de bu ay içinde Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Haber Merkezi

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