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3 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Mülki amirler AKP üyesi gibi çalışıyor

02 Mart 2024, Cumartesi 17:00
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbıkır’da; “Burada valinin, diğer mülki idare amirlerinin doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üyeleri gibi çalıştığını biliyoruz. Ayrıca Diyarbakır’da yaklaşık 8 yıldır kayyum yönetimi var. Yerel yönetimlerin bütün imkanları Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve adaylarına seferber edilmiş durumdadır. Bunları biliyoruz ve görüyoruz. Diyarbakır milletvekili olarak uyarıyorum: Gördüğümüz her hukuksuzluğu kaydedeceğiz ve mutlaka suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Diyarbakır - anka

 

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