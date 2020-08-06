Rakamlarla oynamayın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi.

Resmî Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi: “Tek mücadeleniz ‘hazret’ itibar kaybetmesin, iktidar elinizden gitmesin! Yok mu aranızda “milletin canı, refahı benim makamımdan önemli” diyen? Yok mu vicdan sahibi bir kimse? Enflasyon rakamlarını manipüle edip milletin rızkı ile salgın rakamlarını manipüle edip milletin canı ile oynuyorsunuz! Ne enflasyonla, ne salgınla mücadeleniz! Tek derdiniz, vatandaş beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi bilmesin.” Ankara – Recep Gören

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