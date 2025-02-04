Sandık ilâçtır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları kongresinde muhalefeti eleştirerek “Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtalar tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyarmak için ‘en etkili ilâç sandıkta’ diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz” sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

İmamoğlu: Hak, hukuk, adalet diyeceğiz İmamoğlu “Milletimiz için en etkili ilâç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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