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2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

İmamoğlu: Hak, hukuk, adalet diyeceğiz

01 Şubat 2025, Cumartesi 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayından ayrıldıktan sonra kalabalığa hitap ederek adalet arayışının önemine vurgu yaptı ve yaşanan arbede sonrası birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisi, burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele adalet, hak, hukuk arama meselesidir." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesinin alınmasının ardından, toplanan kalabalığa hitap etmek üzere adliyeden ayrıldı.

Bu sırada, İmamoğlu'nun konuşacağı otobüsün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinin yakınındaki Abide-i Hürriyet Caddesi'ne getirilmesi üzerine polis ekipleri, otobüsün biraz ilerisinde barikat oluşturdu. Polis ekiplerini zorlayarak otobüsün önüne geçmek isteyen kalabalığa izin verilmemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında polis gruptakilere müdahale etti. İmamoğlu, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisinde olduklarını kaydetti.

Anka

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