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6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Seçim seferberliği

05 Mayıs 2022, Perşembe 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İstanbul’un her köşesinde iftar yaparken gördükleri muhabbet ve heyecanın kendilerine umut verdiğini belirten Davutoğlu, “Gerçek yazları yaşayabilmek için bileğimizi, yüreğimizi, alın terimizi koyacağımız son yaza gidiyoruz. Seçim ister bu kasımda olsun ister gerekse haziranda… Bu yaz ne kadar verimli geçerse bu yazın vatan, millet sevdası adına hasadı ne kadar büyük olursa geleceğimiz o kadar emin olacak. Onun için şu andan itibaren sadece İstanbul’umuzda değil, bütün Türkiye’mizde seferberlik ilan ediyoruz” diye konuştu. 

Haber Merkezi

 

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