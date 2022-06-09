Sivil darbe zihniyetini reddediyoruz

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, haftalık basın açıklamasında gündemi değerlendirdi.

Açıklamasında, “Askeri darbe zihniyetinin anne ve babalarımıza yaptıklarını, Y ve Z kuşağı olarak sivil darbe zihniyetinin bize yapmasına izin vermeyeceğiz! Kin ve nefret siyaseti mirasını reddediyoruz” diyen Çevik, “AKP iktidarı oluşturduğu ekonomik enkazın altından kalkmadıkça kin ve nefret diline sarılıyor. Üstelik bunun için her fırsatta geçmişi sömürüyor. Bizlerin kolektif hafızasını kirletiyor. Geçmişe, ders çıkarmak için bakılmalıdır. Bugün bir kez daha, yeniden aynı hatalarla, mahalle siyasetinin tonunu koyulaştırmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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