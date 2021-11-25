Sürekli düşman değiştirip ekonomiyi batırdınız

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye’yi ziyaretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Nahyan’ın baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından dün iki ülke arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı. İktidarın ve iktidara yakın medyaların 15 Temmuz’u finanse ettiğini ve arkasında olduğunu iddia ettiği BAE’yi suçladığı 2020 yayınlı bir videoyu alıntılayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Babacan’ın paylaşımı şöyle: ‘’İtibar görmek istiyorsanız sözünüzün gücü olmalı, sözünüze güven duyulmalı. Dostunuzu, düşmanınızı sürekli değiştirirseniz ekonomimizi batırırsınız. Sonra da “ekonomik kurtuluş savaşı” uydurmak zorunda kalırsınız.’’ Haber Merkezi

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