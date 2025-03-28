Taşkınlıklardan özenle kaçınalım

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Verdiğimiz mücadele bir adalet mücadelesidir, bu mücadeleyi haksız kılabilecek taşkınlıklardan da özenle kaçınmak gerekiyor. O zaman geniş kitlelerin desteğini her zaman alabiliriz. Çünkü ben adım gibi eminim bizim gibi düşünmeyenler bile bu ülkede adaletin olmasını isterler. Adaletin olmadığı bir yerde zaten bir toplum huzur içinde yaşayamaz”

İstanbul - Anka