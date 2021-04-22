TBMM’yi iktidarın uzantısı olmaktan çıkaralım

1. TBMM ziyareti sonrası basın açıklaması yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Meclisimizi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkarmalıyız. TBMM milletin evidir, milletin kalbidir” dedi.

Meclis’in onurunun kurtarılması gerektiğini bildiklerini belirten Babacan, “DEVA Partisi olarak işte bu yüzden yola çıktı. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir Türkiye’yi inşaa etmeye çalışıyoruz. Bizler tek imzayla alınan keyfi kararlara ülkemizi karanlığa sürükleyen zihniyetten kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz. Keyfiliğe son vereceğiz. Bakanlıklara daha çok yetki vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamının da daha bağımsız olmasını sağlayacağız” dedi.

CEPHELERİ TUTACAK OLAN KANUNDUR, ADALETTİR

Karar’ın haberine göre, yerelin sorunun yerelden daha iyi çözüleceğini ifade eden Babacan, “Bu bilinçle yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Hukukun üstünlüğü sağlanmadan bir adım bile ileri gidemeyeceğimizi biliyoruz. Cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir. Ülkemizi güçlendirecek olan en önemli kavram adalettir” diye konuştu. Babacan, Meclis’in kurulmasının üzerinden geçen bir asrın ülkeyi daha ileriye taşımış olmadığını dile getirerek, “Biz soru soran bir Türkiye istiyoruz. Meclisimizi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkarmalıyız. TBMM milletin evidir, milletin kalbidir. Meclis’in hükümet üzerindeki denetim yetkisi demokrasinin olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara seslendi: “Çocuklarımıza diyorum ki korkmayın, ümidinizi asla kaybetmeyin. Bu ülke hepsini atlatır yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Türkiye her türlü zorluğu tarihi boyunca aşmıştır, bu zorluğu da aşacaktır.”