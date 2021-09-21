Temel sorun güven kaybı

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye’de asgarî ücretlilerin, bir gün boyunca yarım kilo ceviz için çalıştığını, artık algıyla üretilen mucizelerin satmadığını belirterek, “Temel sorun şu; güven düşmektedir, buna bağlı olarak döviz, faiz, maliyetler ve nihai olarak fiyatlar yükselmektedir. Güvenin olmadığı yerde fiyat istikrarını aramak beyhudedir. Türkiye’de düzeltilmesi gereken birinci nokta, siyasal zeminin değişerek güvenin tesis edilmesidir” diye konuştu.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enf- lasyon ve piyasa fiyatları ile ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Havanda su döven bir Türkiye yönetimi ve kafalarında oluşturdukları bir Türkiye ile halkı da yalanla yaşamaya iten bir anlayış içerisinde olanlar anlıyoruz ki artık toplumun feryatları ses duvarını aşmıştır. (...) Evet Türkiye’de bu anlamda bir zulüm vardır ve bu zulmün sahibi Türkiye’nin yönetiminden sorumlu Cumhur ittifakıdır.” Ankara - Fatih Karagöz

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