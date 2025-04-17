Türkiye’nin bütün demokratları ‘tek adam’a karşı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye siyasetinin artık ayrışmayı değil, bir kişiye karşı birleşmeyi zorunlu kıldığını söyledi.

Özel, “Hem muhalefetin tüm renkleri hem de iktidar partisine oy vermiş yurttaşlar bugün Ekrem İmamoğlu’na yapılan büyük haksızlığa karşı birlikte duruyor” dedi. Saraçhane eylemlerine 16 siyasî partinin destek verdiğini hatırlatan Özel, Beylikdüzü’ndeki mitinge de her siyasî görüşten vatandaşın katıldığını belirtti.

Özel, “Sosyal demokratlar, muhafazakârlar, milliyetçiler, liberaller, sosyalistler ve Kürt demokratlar; herkes bu mücadelede yan yana. Çünkü karşımızda bir cunta var” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka