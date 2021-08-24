Vatandaş borçla yaşıyor

MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, VATANDAŞLARIN BANKALARA VE FİNANS ŞİRKETLERİNE OLAN BORÇLARININ HER HAFTA ORTALAMA 7.5 MİLYAR LİRA ARTTIĞINI BELİRTEREK, “BU RAKAM HER BİR VATANDAŞIN BANKALARA GÜNDE ORTALAMA 13 LİRA BORÇLANDIĞINI GÖSTERİYOR” DEDİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan borçlarının her hafta ortalama 7.5 milyar lira arttığını belirterek, “Bu rakam her bir vatandaşın bankalara günde ortalama 13 lira borçlandığını gösteriyor” dedi. Gürer, vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 988,5 milyar lirayı ulaştığına da dikkat çekerek, “Bu rakam da kişiler dağıttığınızda nerede ise her bir vatandaşımızın, bankalara ortalama 12 bin TL borçlu olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

SAAT BAŞI 60 KURUŞ BORÇLANIYORUZ

7,5 milyar lira olarak artan bir haftalık borcun 83 milyon yurttaşa yayıldığında her yurttaşın, her hafta ortalama 90 lira borçlandığına işaret eden Gürer, “Rakamı güne böldüğümüzde, finans şirketlerine ve bankalara, her yurttaşımız nerede ise günde ortalama 13 lira borçlanıyor. Her vatandaş saat başı 60 kuruş borca giriyor” diye konuştu. Gürer, resmî verilerden elde edilen sonuçlara göre, 6-13 Ağustos tarihleri arasında 7,5 milyar TL daha artarak, 931,8 milyar liraya yükselen borcun 20,2 milyar TL’sinin vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluştuğuna da vurgu yaptı.

EKONOMİK KRİZLER, VATANDAŞI BORCA SOKTU

998,5 milyar TL olan toplam borcu yine 83 milyon nüfusa bölündüğünde her bir vatandaşın ortalama 12 bin TL borcunun bulunduğuna işaret eden Gürer, “Ekonomik krizler, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon vatandaşı borca alıştırdı. İnsanlar imkân buldukça, bankalardan ve finans şirketlerinden yüksek faizle kredi çekip hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Ancak borç üstüne borç yapan çok sayıda vatandaş da ne yazık ki borcunu ödeyemediği için icralık duruma düşüyor. Ailelerde sorunlar artıyor. Boşanmalar giderek katlanıyor. Geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda. 83 milyon nüfusa ek olarak, mülteci ve göç ile gelenlerin varlığı da paylaşımda sorunlara yenilerini ekliyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle, elektrik, ısınma, gıda ve giyecek gibi zorunlu giderleri karşılama konusunda dar ve sabit gelirli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. En azından bu dönemde asgarî ücret tutarı vergi dışı bırakılsın” şeklinde konuştu.

