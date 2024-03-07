Vatandaşın hali perişan

Niğde’nin Bor ilçesinde pazarı gezen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer pazarda farklı ürünlerin tane üzerinden fiyatını sordu.

Gürer, “Ünlü Bor pazarındayız. Bir adet biber 2 lira 10 kuruşa tekabül ediyor. Kilosu 70 lira. Şimdi terazimizin üstüne koyuyoruz. Evet, bir adet biber 2 lira 10 kuruş. Patlıcanın kilosu da 50 lira. Bir adet patlıcan 9 lira 75 kuruş. Pazardan vatandaş bunları alıp akşam yemek yapacak. Nasıl yapacak? Bu ürünlerin geldiği yerdeki alınış fiyatlarına nakliyeyi de kattığınız zaman. Pazarcı esnafıyla sohbet ettik, ‘Ben bunu başa baş satıyorum. Bundan başka yapacak işim yok. Tezgâhım açık kalsın diye uğraşıyorum.’ diye dert yandı” dedi. Esnaf, “Vatandaşımızın da hali perişan. Geliri düşünce durumu da zor noktaya erdiği belirtilip, “Eski satışların %50’si yok. Her hafta düşüyor. Biberin adedi 2 lira 10 kuruş olursa nasıl olacak? Dilini ısıran gidiyor” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara