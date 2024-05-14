"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

BM: İnsani yardım konvoyuna saldırı dehşet verici

14 Mayıs 2024, Salı 08:30
Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına yönelik saldırısının "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da yardım konvoyuna saldırısına ilişkin sorusunu yanıtladı.

İnsani yardım konvoylarına saldırı düzenlenmemesi gerektiğini kaydeden Haq, buna sert bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Haq, "Bu dehşet verici bir davranış." diyerek, BM'ye göre yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu ve buna karşı olduklarını anımsattı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgileri aktaran Haq, Refah'ın doğusu, Gazze şehri ve Cibaliye etrafında ağır çatışma ve kara saldırılarının sürdüğünü bildirdi.


İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.

 

Haq, sivillerin ve insani yardım operasyonlarının korunamamasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, sivillerin korunması ve yerinden ayrılmak isteyen sivillere güvenli alternatifler ve yeterli zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Ölü sayısı tartışması

İsrail basınında "BM'nin, Gazze'deki ölü sayısını (sonradan) yarıya düşürdüğüne" ilişkin yer alan bazı haberlere ilişkin soruya ise Haq, bunun doğru olmadığına, BM'nin başından beri Gazze Sağlık Bakanlığının verilerini kullandığına dikkati çekti.

Haq, Gazze Sağlık Bakanlığının ise sayıda değişiklik yapmadığını, kimlik tespiti yaptıkça kategorilerdeki sayıları değiştirdiğini bildiren Haq, BM'nin sahada rakamları tespit etme kabiliyeti bulunmadığını anımsattı.

BM'nin Gazze Sağlık Bakanlığının verilerini daha önce de kullandığını kaydeden Haq, rakamların güvenilir olduğunu düşündüklerini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İnsani yardım konvoyuna saldırı dehşet verici

    Gazze'deki saldırıların durması için acil müdahale çağrısı

    1 hafta boyunca yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    İsrail, Gazze'de nükleer silah da kullanmalıymış!

    Eğitimde Kemalizm dayatması bitmeli

    6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu

    Van'da güvenlik korucusu Çetin Şeylan yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

    Kanserlerin yüzde 40’ı obezite ile bağlantılı

    Ayasofya gönüllüsü dualarla

    Filistinli anneler için yürüdüler

    Soma mağdurları: Adaleti AİHM’de bulacağız

    Yargıtay’da kriz sürüyor

    Gazze’de ölü sayısı 35 bini geçti

    İYİ Parti’den bir istifa daha

    Cari açık 31.23 milyar dolar

    Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı artıyor

    Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

    AVM'ler niye dolu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 Mayıs, 31 Mart ve...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu
    Genel

    Eğitimde Kemalizm dayatması bitmeli
    Risale-i Nur'dan

    Demokratların muvaffakıyetine çok dua ediyorum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyon ne durumda?
    Cevher İLHAN

    Önce demokratikleşme zemini
    Genel

    Dünyadaki aile hayatı cennette de devam edecek
    Süleyman KÖSMENE

    Kurbanlıklar görücüye çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.