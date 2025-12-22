Vergilerin aslan payı halkın omuzlarında

İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, TBMM’de tamamlanan 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki yıl toplanacak 15 trilyon 631 milyar liranın 8,5 trilyon lirası sadece iki dolaylı vergiden yani ÖTV ve KDV’den toplanacak. Yani toplanacak vergilerin aslan payı yine halkın omuzlarında.'' dedi.

Nalbantoğlu, ayrıca ''Enflasyon ile bir tek işçi, memur, emekçi, emekli, asgarî ücretli mücadele etmekte. O da hayatta kalma mücadelesidir. Bu bütçe halkın değil, sarayın ve yandaşların bütçesidir. Milyonlarca insan yok sayılmıştı. Seçim yılı geldiğinde ise ağızlara çalınacak bir parmak balla bütün bunların unutulması amaçlanmakta. Ama halk gereken cevabı sandıkta verecek” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

