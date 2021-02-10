Yarım ton patates yol parasına gidiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 148 TL olarak belirlenen 275 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde otoyolunun geçiş ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek, ücretin makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Niğde’den Ankara’ya gidip gelen Niğdeli patates üreticisinin yol geçiş ücretini ödeyebilmek için 500 kg patates satması gerektiğini ifade eden Gürer, “Ankara’ya gidiş geliş 296 TL. Asgari ücretli bir vatandaş, bir seferliğine Ankara’ya gidip gelmek için maaşın 10’da 1’ini ödüyor” dedi. 1 ve 3. Etabı 4 Eylül 2020’de 2’inci ve son etabı ise 16 Aralık’ta ulaşıma açılan ve ‘akıllı yol’ olarak lanse edilen Niğde-Ankara otoyolu geçiş ücretinin çok yüksek olduğunu söyleyen Gürer, 16 Aralıkta ulaşıma açıldığında 112 lira olana Niğde-Ankara arasındaki yolun, 1 Ocak itibariyle 148 liraya çıkarıldığını hatırlattı. Gürer, “Ankara’ya gidiş geliş yapan Niğdeli patates üreticisi 296 lira yol geçiş ücreti ödüyor. Maliyeti 1 lira olan patatesini 60 kuruşa bile satamayan üretici, Niğde-Ankara arasındaki bir seferlik gidiş geliş ücretini ödeyebilmek için yarım ton patates satmak zorunda” diye konuştu. Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 333

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.