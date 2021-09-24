Yeni zamlara tahammül kalmadı

Demokrasİ ve Atılım (DEVA) Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, dünyada yükselen emtia fiyatları ile yüksek dolar kurunun, elektrik ve doğal gaz faturalarını arttıracağını söyledi. Aydemir, “Milletin artık yeni zamlara tahammülü kalmadı. İktidar artık vakit kaybetmeksizin boş gündemlerle uğraşmaktan vazgeçmeli ve vatandaşlarımızı rahatlatacak önlemler almalı. Ya da kötü yönettiğini kabul ederek artık yol açmalı” dedi.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik ve doğalgaza yapılacak olası zamlar için, “Bu iktidar bir şeyde sınır tanımıyor: Kötü yönetim. Zamlar kötü yönetimin sonucu. İktidarın bu konudaki performansını sürekli artırması ‘yok artık, bu kadarı da olmaz’ denilen her şeyi olduruyor, olduracak. Örnek vermekte hiç zorlanmıyoruz; elektrik ve doğal gazda gelen zam yağmurlarına rağmen yeni zamlar gelir mi? Ne yazık ki evet. Umarız haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın üzerine ek yük binmez. Ancak korkarız ki son dönemde dünyada yükselen emtia fiyatları ile (özellikle kömür ve doğal gazda) ülkemizdeki yüksek dolar kuru, enerji faturalarımızı daha da kabartacak” uyarısı yaptı.

İKTİDAR, zam yağmuruna maruz bıraktı

Birol Aydemir şöyle devam etti: “İktidar; yatırım ortamını bozarak, piyasayı siyasete alet ederek yeterli yatırımların yapılmasına engel olmuş ve vatandaşımızı elektrikte ve doğal gazda zam yağmuruna ve elektrik kesintilerine maruz bırakmıştır. Son olarak Temmuz 2021’de elektrik ta-rifelerine yapılan yüzde 15’lik zam ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden bu yana sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama ta rifelerindeki artış yüzde 168’e, mesken tarifesindeki artış ise yüzde 105’e ulaşmıştır. Yine doğal gazda Eylül 2021’de doğal gaz tarifelerine yapılan son zamlarla Ocak 2018’den bu yana elektrik üretici tarifesindeki artış yüzde 196’ya, sanayi tarifesindeki artış yüzde 156’ya ve mesken ta-rifesindeki artış yüzde 95’e varmıştır.”

Ankara - anka