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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Yüz yüze eğitim mutlaka başlamalı

30 Temmuz 2021, Cuma 17:00
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, okulların pandemi sürecinde kapalı olması sebebiyle öğrenme kayıpları olduğuna dikkat çekerek, “Yüz yüze eğitim mutlaka başlamalı” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, okulların kapalı kalması sebebiyle yaşanan öğrenme kayıpları yüzünden yaşam boyu elde edilecek gelir kaybının en az yüzde üç olacağın belirterek, “2021-2022 yılında da okullar açılamaz ise bu kayıp yüzde 6’nın üzerine çıkacaktır’’ dedi. Cumhuriyet’tin haberine göre, Okulların kapalı kalmasının sonucunda eğitime erişim açısından var olan eşitsizliğin artarak devam ettiğini, çocukların “iyi eğitimli bir azınlık’’ ve “nitelikli eğitime erişemeyen bir çoğunluk’’ olarak ayrıştırıldığını belirten Altay, şöyle devam etti: “Bu süreçte: Millî Eğitim Bakanı 2 milyon öğrenciye ulaşmakta zorlandıklarını, 1 milyon öğrenciye hiç ulaşamadıklarını ifade etmesine rağmen tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerden sadece 664 bin 157’sine tablet dağıtımı yapılabilmiştir. Özel okullar ile açık ortaokul-lise dahil edildiğinde EBA’ya erişemeyen öğrenci sayısı 5 milyon 368 bin 142’ye ulaşmaktadır” Altay ayrıca öğrencilerin KYK borçlarının silinmesi gerektiğini vurguladı.

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