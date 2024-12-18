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19 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Zengine selâm, yoksula ölüm bütçesi

18 Aralık 2024, Çarşamba 18:00
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde Saadet Partisi milletvekilleri söz aldı.

Dünyanın en yüksek faiz oranları, faiz ödemeleri ile en yüksek gıda ve yaşama enflasyonunun Türkiye’de olduğunu ifade eden Saadet- Gelecek grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Halkımızın yaşadığı gerçek enflasyon yüzde 100’lerin üstündedir. Ülkemizde et, süt, yağ gibi en temel gıdalar lüks tüketim hâline geldi. Bu bir zam bütçesidir, vergi bütçesidir, faiz bütçesidir, zengine selâm, yoksula ölüm bütçesidir” diye konuştu.

AA

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