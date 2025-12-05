"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Bilim mi, din mi? Belki de ikisi birlikte - 2

Prof Dr. Şevki ADEM
05 Aralık 2025, Cuma
Bu örnekten yola çıkarak anlıyoruz ki, bilim kendi alanında güçlü ve derinlemesine analizler yapabilse de, her konuda nihai sözü söyleme yetkisine sahip değildir.

Bilimin konusu, fizikî olgular, gözlemlenebilir yapılar ve ölçülebilir verilerle sınırlıdır. Bu yüzden bir meselenin bilimsel yöntemle ele alınamıyor oluşu, onun değersiz veya önemsiz olduğu anlamına gelmez.

Sadece bilimin ilgi ve yetki alanının dışında olduğunu gösterir.

Dolayısıyla bilim, dinin alanına giren inanç, anlam ve ahlâkî değerler gibi konularda hüküm veremez; bu yönüyle din ve bilim, birbirlerinin yerine geçmeye çalışan değil, kendi sınırları içinde hakikatin farklı yönlerini aydınlatan iki ayrı disiplindir. Bu sebeple, dinin yerine geçmeye çalışan veya dinin alanına hükmetme iddiası taşıyan bir bilim anlayışı, kendi sınırlarını aşarak ‘haddinden tecavüz etmiş’ olur; çünkü bilim, dinî sorulara nihaî cevaplar verme yetkisine sahip değildir.

Din-bilim ilişkisi nasıl bir hiyerarşiyle ele alınmalıdır? Bu soruya verilecek cevap, iki alanın fıtratını doğru kavrayarak şekillenmelidir. Dinin temel kaynağı mutlak hakikati temsil ederken, bilim sınırlı gözlem ve akıl yürütme ile elde edilen değişebilir bilgilere dayanır. Dolayısıyla bilim ile din arasında kurulacak ilişki, hiyerarşik değil, tamamlayıcı bir nitelik taşımalıdır. Dinin belirlediği hakikatleri bilim yoluyla “ispat etmeye” çalışmak, dinin değerini bilimin geçici verilerine indirgemek olur. Çünkü bilim, zamanla değişebilen, gelişen ve sınırlı bir bilgi sistemidir. Ancak bu, bilimin dine dair hiçbir katkısı olamayacağı anlamına da gelmez. Bilim, dinin önerdiği yaşam biçiminin insan sağlığına, toplumsal düzene ve ferdî mutluluğa katkılarını gösterebilir; emir ve yasakların arkasındaki hikmetleri anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu yönüyle bilim, dinî hakikatlerin hakikatliğini değil; hikmetini, faydasını ve insan hayatındaki karşılığını açıklayan, sınırlı ama anlamlı bir destek alanıdır.

Örneğin, alkolün zararlarına dair yapılan modern tıbbî araştırmalar, Kur’ân’ın içki yasağının insan sağlığı ve toplum düzeni açısından ne kadar yerinde olduğunu gösterir. Kumarın bağımlılık yaptığı, ekonomik istikrarı ve aile yapısını tehdit ettiği yönündeki psikolojik ve sosyolojik bulgular da aynı şekilde dinî uyarıların hikmetini gözler önüne serer. Öte yandan, Peygamber Efendimizin (asm) sünnetlerinden olan misvak kullanımı, sağ el ile yemek yeme, yemekten önce ve sonra elleri yıkama gibi pratiklerin, modern hijyen ve ağız sağlığı açısından taşıdığı faydalar bilimsel olarak da açıklanabilir.

Bilim, yapısı gereği sınırlı ve değişken olduğu için Kur’ân’ın mutlak hakikatlerini doğrulayıcı bir ölçüt olamaz. Bilimin önerdiği doğrular zamanla yeni bilgilerle değişebilir; bu yüzden değişmeyen İlâhî hakikatleri onaylama makamında değildir.

Ancak bilimsel veriler, Kur’ân’da bildirilen bazı hakikatlerin daha iyi anlaşılması için birer araç olabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda Kur’ânî bir metottur; zira Allah, haşri anlatırken bahardaki dirilişe dikkat çeker, kendini tanıtırken kâinattaki düzeni ve ölçüyü örnek gösterir. “Haydi çevir gözünü bak”, “Akletmez misiniz?”, “Görmez misiniz?” gibi ayetler, insanı gözlem yapmaya, düşünmeye ve evrendeki deliller üzerinden hakikate ulaşmaya teşvik eder ki bu da bilimsel öntemin temel ilkeleriyle örtüşür.

Bu açıdan bakıldığında, bilim Kur’ân’ın yerine geçemez ama Kur’ân’ın mesajlarını daha derin anlamak için bir pencere olabilir. Bilim, gözlem ve deneylere dayalı sürekli gelişen bir bilgi sistemidir. Bugün doğru kabul edilen bir bilimsel teori, yarın yeni veriler ışığında değişebilir veya daha kapsamlı bir yaklaşımla yeniden yorumlanabilir.

—Devam edecek—

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    TÜİK kendinden isteneni yaptı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu

    "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir bir masal"

    Avrupalıların yarısına göre Trump "Avrupa düşmanı"

    Ukraynalı ve Rus temsilciler, Karadeniz'deki saldırılar sebebiyle Bakanlığa çağrıldı

    'Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş sebebi sayılabilir'

    Güngören'de bir binanın bodrum katında patlama oldu: 2 kişi yaralandı

    Enflasyonda çelişkili açıklamalar

    Güney Asya'daki afetlerde ölü sayısı 1500'ü aştı

    Irak'tan Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurma kararı

    6 şehir için sağanak yağış uyarısı

    İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor

    6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 kişi yakalandı

    IndiGo'nun 250 uçuşu daha iptal edildi

    AB, Rusya'yı "kara listeye" aldı

    ABD'nin gösteri uçağı düştü

    Gazze’ye daha fazla insanî yardım çağrısı - BM’nin kararları kâğıt üzerinde kalmasın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    TÜİK kendinden isteneni yaptı
    Genel

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.