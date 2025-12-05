Güzel örnekler artsın

Üzücü haberlerin gündemi istilâ ettiği bu günlerde bazı ‘güzel haber’ler de duyuluyor.

Bu haberlerin biri de Amerika’dan geldi. Habere göre Dell Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Michael Dell ve eşi Susan Dell, çocuklara yardım için 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuş.

Haberin ayrıntısında ise şu bilgiler var: “Dell Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Michael Dell ve eşi Susan Dell, söz konusu bağışa dair bir video ve ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, ‘Sürekli büyümeye devam eden bir yatırım varsa, o da çocuklara yapılan yatırımdır. Onlar bizim geleceğimizdir’ ifadelerine yer verildi. Bu inancın, 18 yaşın altındaki her Amerikan çocuğuna doğumdan itibaren vergi avantajı sağlayan bir yatırım hesabına erişim imkânı sunan, ailelerinin zaman içinde etkinleştirebileceği ve katkıda bulunabileceği, ‘Invest America’ girişimini desteklemelerinin arkasındaki itici güç olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren ABD Hazinesi’nin 1 Ocak 2025 tarihinde veya sonrasında doğan her bebeğin ‘Invest America’ yatırım hesabına 1000 dolar katkıda bulunacağına işaret edilerek, bu yatırım hesaplarının basit, güvenli ve zaman içinde piyasa getirileriyle değer kazanacak şekilde yapılandırıldığı aktarıldı. Böylelikle genç Amerikalıların 18 yaşına geldiklerinde, eğitimlerine devam etmek, meslekî eğitim almak, ev sahibi olmak veya gelecek için birikim yapmak için finansal bir temele sahip olacakları belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: ‘Bizi en çok heyecanlandıran şey, bu fırsatı daha fazla çocuğa ulaştırma imkânı oldu. Hayırseverlik fonlarımız aracılığıyla, 25 milyon ek hesap için 250’şer dolarlık başlangıç yatırımı sağlamak üzere 6,25 milyar dolar katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu katkılar, hükümetin yeni doğanlara yönelik hibesi için belirlenen tarihten önce doğmuş 10 yaş ve altındaki çocukların büyük çoğunluğuna ulaşacak.” (aa.com.tr, 2 Aralık 2025)

Bu güzel haberin, başta ülkemizdeki ve sonra da İslâm dünyasındaki zenginlere örnek olmasını istemek yanlış mı olur? Amerika’da yaşayan bir zengin, çocuklar için böyle bağışlar yapabiliyorsa benzer şekilde büyük bağışlar yapabilecek zenginlerimiz yok mu? Hele hele sadaka, zekât ve yardımlaşma gibi konusunda insanları sürekli teşvik eden bir inanç dünyamız olduğuna göre İslâm dünyasındaki zenginlerin çok daha fazla miktarlarda yardımlarda bulunması beklenmez mi?

Bugünden tezi yok, Michael Dell ve eşi Susan Dell bizdeki, İslâm dünyasındaki ve başka yerlerdeki zenginlere örnek olsun ve hayırlı işler için paralar piyasaya çıksın. Bu kampanyalar bütün dünyada teşvik edilse inanın yeryüzünde ne fakirlik kalır, ne de açlık...

Türkiye’de de benzer bir kampanyanın başlatılması acaba mümkün olmaz mı? Her halde bunun için en önce kaybettiğimiz ‘güven’i geri getirmek icap edecek...