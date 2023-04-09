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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

44 camide Enderun usûlü teravih kılınıyor

09 Nisan 2023, Pazar
Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur’an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının geleneklerinden “enderun usulü teravih”, bu yıl 15 farklı ilçede 44 camide kılınıyor.

Ramazan ayında enderun usulü ve hatimli teravih namazı kılınacak camiler İstanbul Müftülüğü tarafından daha önce belirlenmişti.

Eyüpsultan, Fatih, Sultanahmet, Kadıköy Fenerbahçe, Sahrayıcedid ve Maltepe Aydınevler camilerinde tüm ramazan ayı boyunca, listedeki diğer camilerde ise belirlenen günlerde enderun usulü namaz kılınıyor.

Enderun usulü teravih namazının eda edileceği camiler şöyle sıralandı:

“Ataşehir Mimar Sinan Camii, İmam Buhari Camii, Bahçelievler Kocasinan Merkez Camii, Şirinevler Ulu Camii, Yayla Camii, Yenibosna Merkez Camii, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii, Hazreti Ebubekir Camii, Mevlana Camii, Gürpınar Merkez Camii, Eyüpsultan Camii, Çekmeköy Huzur Camii, Fatih Camii, Sultanahmet Camii, Kartal Erenler Camii, Kadıköy Fenerbahçe Camii, Sahrayı Cedit Cami, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii, Çamlıkaltı Mehmet Akif Camii, Maltepe Aydınlıkevler Camii, Sancaktepe Yenidoğan Merkez H. Ahmet Çolak Camii, Samandıra Hz. Ebubekir Sıddık Camii, Fatma Fitnat Hanım Camii, Sarıyer Muhittin Çelebi Camii, Zümrütevler Camii, İmam-ı Azam Camii, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii, Şişli Mecidiyeköy Tevfik Ağazade (Konyalı) Camii, Filiz Camii, Muradiye Camii, Teşvikiye Camii, Çiftecevizler Camii, Şişli Merkez Camii, Üsküdar Kirazlıtepe Büyük Camii, Hacı Nuri Topbaş Camii, Valide-i Cedid Camii, Yavuz Selim Camii, Güzeltepe Birlik Camii, Valide-i Atik Camii, İmam-ı Azam Camii, Ünalan Kuba Camii, Zeytinburnu Seyitnizam Camii, Ulu Cami, Tepebağ Dutluk Camisi”

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