Bir buruk Ramazan daha

RAMAZAN’I SALGININ YİNE TIRMANIŞA GEÇTİĞİ, EKONOMİK KRİZİN DERİNLEŞTİĞİ VE HUKUKSUZLUKLARIN SÜRDÜĞÜ BİR ORTAMDA KARŞILIYORUZ.

CAMİLER YİNE TERAVİHSİZ

Kovid kısıtlamalarıyla idrak ettiğimiz bu ikinci Ramazan’da da camiler teravihsiz ve toplu iftarlar yok. Ramazan kolileri ise gıda fiyatlarındaki fâhiş artış sebebiyle geçen yıldan çok daha pahalı.

FİİLİ VE KAVLî DUAYA DEVAM

Ayyuka çıkarak devam eden hukuksuzlukların yeni belâ ve musibetleri davet ettiği ve bereketin kalktığı bu ortamın aşılması için fiilî ve kavlî dualarımızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor.