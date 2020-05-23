Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

23 Mayıs 2020, Cumartesi 00:15
BUGÜN AREFE, YARIN BAYRAM. BU YIL RAMAZAN AYI GİBİ, BAYRAMI DA BURUK BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ.
CAMİLER KAPALI
KOVİD-19 sürecinde Rama-zan ayını buruk bir şekilde geçiren İslam Âlemi, bu yıl eski sevinçlerinden uzak bir bay-ram geçirecek. Ülkemizde ve pekçok İslam ülkesindeki ca-milerde bayram namazı kılına-mayacak. Arife gününden itibaren yoğunluk yaşanan kabristanlar da sessizleşecek.
ZİKİR, FİKİR, ŞÜKÜR
4 gün sokağa çıkma yasağı sebebiyle akraba ve dost ziya-retleri yapamayacağımız için bayramı evlerimizde geçire-ceğiz. Bediüzzaman Hazretleri yaşayacağımız mübarek bay-ram günlerinin gafletle geçiril-memesini hatırlatarak, zikir ve şükürle değerlendirmemizi tavsiye ediyor.
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