Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

BUGÜN AREFE, YARIN BAYRAM. BU YIL RAMAZAN AYI GİBİ, BAYRAMI DA BURUK BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ.

CAMİLER KAPALI

KOVİD-19 sürecinde Rama-zan ayını buruk bir şekilde geçiren İslam Âlemi, bu yıl eski sevinçlerinden uzak bir bay-ram geçirecek. Ülkemizde ve pekçok İslam ülkesindeki ca-milerde bayram namazı kılına-mayacak. Arife gününden itibaren yoğunluk yaşanan kabristanlar da sessizleşecek.

ZİKİR, FİKİR, ŞÜKÜR

4 gün sokağa çıkma yasağı sebebiyle akraba ve dost ziya-retleri yapamayacağımız için bayramı evlerimizde geçire-ceğiz. Bediüzzaman Hazretleri yaşayacağımız mübarek bay-ram günlerinin gafletle geçiril-memesini hatırlatarak, zikir ve şükürle değerlendirmemizi tavsiye ediyor.