Cebel-i Tarık’daki cami

İbrahim El-İbrahim Camii, İngiltere’nin Avrupa Kıtasında bulunan Cebel-i Tarık’ta yer alır. İbrahim el İbrahim Camii; Fahd bin Abdülaziz es Suûd veya Hadim-i Harameyn-i Şerîfeyn Camii olarak da bilinir.

Cami, Cebel-i Tarık Boğazına ve Fas’a birkaç mil uzaklıkta bulunmakta. Cami, Suudi Arabistan Kralı Fahd bin Abdülaziz tarafından Cebel-i Tarık’a inşa ettirilmiş. Caminin resmi açılışı 8 Ağustos 1997 tarihinde gerçekleşmiş. Bu cami, Avrupa’da Müslüman olmayan bir ülkenin en büyük camilerinden biridir. Caminin müştemilatında kütüphane, konferans salonu ve okul bulunuyor. Cebel-i Tarık’ta 1000 kişiden fazla müslümana hizmet eden yegane camidir.

Cebel-i Tarık nüfusunun %4’ü müslümanlardan oluşur. Caminin minaresi 71 metre uzunluğundadır. Minaresinin üzerindeki pirinçten yapılmış alem ise 6 m.’dir.

Yazar ve seyyah Hasan Mert Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı cami fotoğrafıyla birlikte şöyle yazdı: “İngiliz Cebelitarık bölgesinde yaşayan Müslümanlar için İber Yarımadası’nın fatihi Tarık bin Ziyad’ın adını taşıyan bir de mescit bulunuyor. Bu nokta 8.yüzyılda Arapların Tanca üzerinden gemilerle gelip yarımadaya ilk ayak bastıkları nokta. Bu nedenle de önemli bir hafıza alanı.” (@kayamerthasan_, 31 Mart 2023)