Ramazan'ı Yeni Asya ile yaşayın

KUR’ÂN AYI RAMAZAN ana başlığıyla bu yıl da Ramazan Sayfamızda istifade edebileceğiniz birbirinden güzel çalışmalar sizleri bekliyor.

Yeni Asya Ramazan Sayfası Manevi atmosferinizi renklendirecek, yeni yeni bilgilerle tefekkür dünyanızı zengileştirecek ve Ramazan boyunca merak ve ilgiyle takip edeceğiniz çalışmalar şu şekilde: - Oruç tut, sıhhat bul

Cenk Çalık - Temel İslami kavramlar

Hüseyin Şahinoğlu - Avrupa'nın üzerine doğan İslam Güneşi

Feyzullah Ergün - Kur'an'ın mucizeliği

Mehmet Erbaş - Her güne bir tefekkür

Mustafa Öztürkçü - Çocuk ve Ramazan

Hediye Ballıkaya - İstanbul'da tarihi çeşmelerimiz

Kübra Ünüvar - Rubailer

Tuncay Veis - RAMAZAN TAKVİMİ

İhsan Yıldırım - BİR HADİS, BİR YORUM

İbrahim Ersoylu - Asya camileri

Merve İriyarı

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