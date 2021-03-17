Dostlarımız ve sevdiklerimizi bir bir ebedî âleme uğurluyoruz…

Yaşadığım şehirde, pandemiden vefat edenlerin sayısı bine yakındır… Sabahattin Boyacı kardeşimin korona illetinden değil, bir rahatsızlığından vefat ettiğini biliyoruz. Her sevdiğimin vefatını duyduğumda, yüreğimizden sanki bir parça kopuyor. Ama, “takdir-i İlâhî” ne dersiniz?

Kendisini elli yıla yakındır tanır, muhabbetlerimiz devam ederdi. Nurlar’ın kaynağı olan, Isparta Atabeyli idi. Merhum Tahiri Mutlu Ağabeyin hemşehrisi ve torunu ile evlilikleri vardı, Tahiri Ağabeyin tasvibi ile evlilikleri başlamıştı..

Bahtiyar bir ailenin müntesipleri idiler. Üstadın tarif ettiği “Isparta kahramanları”ndan idi Sabahattin kardeşim.

Üstadımızın Mehmet Feyzi Ağabeye: “Sen Feyzi Isparta kahramanlarına benzemek istersen, onlar gibi olmalısın” derken, bu manayı kastediyordu. Yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Burdur ilindeki hizmet binamız onun himmet ve gayretleri ile yapılmıştı. Birkaç defa, Burdur’da kendilerine misafir olmuştuk.

Son olarak gazetemiz yönetim kuruluna seçilip, gayretle hizmetlere devam ediyordu. Uzun yıllar, gazetemizdeki yazıları ile de gayretleri devam etti. Mekânın Cennet olsun, aziz ve gayyur kardeşim.

Üstadımız, “Ehli imanın ölmesi, semavat ve arz onun üstün de ağlarlar” ifadesi ile, Sabahattin kardeşim o kafilenin mümtaz simalarından idi. İmam efendi “Mevtayı nasıl bilirsiniz?” dediğinde ne denir? Elbette hayatı hizmette geçen kardeşimizin için “iyi biliriz” denir.

Ailsine, mesai arkadaşlarına ve sevdiklerine ve akrabalarına taziyetlerimi sunuyorum. Mekanı Cennet olsun inşallah. Amin.