"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sıkıntılı günler

Raşit YÜCEL
31 Ocak 2024, Çarşamba
Aslında günlerin hiçbir kabahati yoktur. Günleri yaşatan insanların zalimlikleridir. İşte o günlerin yaşandığı günlerden biri idi. Yıl 1932. 29 ocakta okunan o ‘şarkı’nın adı idi. Yani, ezan diye okunan bir sesin bütün ülke sathında okutulan sevimsiz sesi idi. Bu ses on sekiz yıl ülke minarelerinden okutuldu, hem de devlet eli ile.

Bediüzzaman hazretleri o yıllarda mecburi ikamet suretiyle Barla nahiyesinde idi. Ezanı asli şekli ile kendisi veya talebelerine okutur, öyle namaza başlarmış. Sadece ezan değil, o yıllarda hilafet kaldırılmış, dini eğitim yasaklanmış, bir çok cami ve mescid satılmış, pekçok ehli ilim ve ehli iman dar ağaçlarında sallandırılmıştır.

Ülkenin manevi kimyasını bozmuşlar, Lozan’da alınan kararlar bir bir yürürlüğe konulmuştur. Bu yanlışlara söz söyleyen ve yan bakanlar hâlâ mahkemeler ve hapishanelerde keyfi muameleye tabi tutulmaktadır. Onca yıl geçtiği halde bu umdelerin bir çoğu kanun ile korunmakta ve cezai işleme tabi tutulmaktadır.

Hindistan’da, malum bildiğimiz inekler hâlâ bir inanış ile kutsal olarak kabul edilmekte, kimse bu masum hayvanlara dokunmamaktadırlar. Bir vatandaşımız bir vesile ile Hindistan’a gittiğinde otomobilde, yol üzerine oturmuş yolu kapatan ineklerden geçmek için inekleri hayli bir zaman beklemek durumunda kalmışlar.

Bu manasız inanışa Türk arkadaşı şöyle cevap vermiş: “Sizdeki inekler zamanla kalkar. Bizde öyle inekler var ki yıllarca yerinden kalkmıyorlar” diyerek, kanun ile korunan şahısları ve yersiz yasakları dile getirmiş.

Milletin bu makus yasaklarının bir kısmını 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti ortadan kaldırmıştır.

Avrupa’nın bozuk kısmının bize dayattığı, ülkenin maddi kayıplarından daha zararlı halleri başımıza getirmişlerdir. Bu anlamsız halleri, her iktidara gelen insanlar kullanmış ve kullanmaktadırlar.

Bu yüzden, musibet ve felaketler başımızdan hiç eksik olmamaktadır. Şu yaşadığımız kış günlerinin soğuklarından daha dehşetli soğuklar ile hayatımız devam etmektedir.

Birçok insan bunları bildiği ve kabul ettiği halde, hâlâ sevmediği ve nefret ettiği, korunan insanların üzerinden siyaset yapmaya devam etmektedir. Ama nereye kadar? Cesur ve aklı selim insanların artık bu gidişe dur demeleri gerekiyor. O da, tam demokratik bir anayasa ve doğru kanun hakimiyetinden geçiyor. İnşallah bize bunları görmek pahalıya mal olmaz.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de geçici ateşkes görüşmelerinde ‘ilerleme kaydedildi’

    İlaçlar pahalı, aktarlar doldu taştı

    Şirket fakir, patron zengin

    İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen "soykırıma" devam ediyor

    İspanya, Filistinlilere yardım ajansı UNRWA'ya desteğe devam edecek

    Teksas'taki 'dikenli tel' krizinin sebebi neydi?

    Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gelirin yarısı yüzde 20’ye

    TMO’da 552 ton ürün kaybolmuş!

    İsrail'i karara uymaya zorlayın

    Filistin halkına yaptırım sorumsuzluktur

    Meydan okuyor ve kışkırtıyor

    İngiltere’de elektronik sigara satışına kısıtlama geldi

    Motorin 43 liraya dayandı

    ‘1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor’

    Yasa değişmeden İstanbul'da 157 rezerv alan ilan edildi - Büyük çoğunluğu Kanal İstanbul etrafında yoğunlaştı

    Zatürre vakalarında olağan dışı artış

    10 işsizden biri Türkiye’de

    Yerli ilaç sanayimiz desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ABD’deki siyonist işgal
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar da adalet de hutbeler de vesayet altında!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “hâdisât-ı azîme” vücuda gelecek
    Şükrü BULUT

    12 Eylül partilerini (ANAP ile AKP) millet iradesiyle seçmedi...
    Orhan Ali YILMAZ

    55 milyon dolara “Astronot” olmak…
    Ahmet BATTAL

    Homo homini wormus lupus wolfus
    Raşit YÜCEL

    Sıkıntılı günler
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk sû-i istimal edilmemeli
    Faruk ÇAKIR

    Vatandaşın hakkını kim savunacak?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bilimler Allah’ı anlatır: Tesadüfe yer yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.