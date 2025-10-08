"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Az bir kuvvetle koca âlem-i İslâm’ı esaret altına alır”

Risale-i Nur'dan
08 Ekim 2025, Çarşamba
Medar-ı ibret bir hikâye:

Bedevî aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden, belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkân veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o haricî aşireti def' edinceye kadar dahilî adaveti hatırlarına getirmezlerdi.

İşte ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi, yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı, tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, onların hücumunu teshil etmek, onların harim-i İslâm’a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adavetkârâne inat, hiçbir cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün âlemine, tâ dünyanın ehval ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silâhın ve siperin ve kal’an, uhuvvet-i İslâmiyedir. Bu kal’a-i İslâmiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilâf-ı vicdan ve ne kadar hilâf-ı maslahat-ı İslâmiye olduğunu bil, ayıl.

Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “Ahirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri herc ü merc eder ve koca âlem-i İslâm’ı esaret altına alır.”

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı "Mü’minler ancak kardeştirler." [Hucurat Suresi: 10] kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.

Malûmdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş, muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husumetkârâne tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner; az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa, "Mü’min için mü’min, sağlam yapılmış bir binanın birbirine kuvvet veren taşları gibidir" düstur-u âliyeyi düstur-u hayat yapınız; sefalet-i dünyeviyeden ve şekàvet-i uhreviyeden kurtulunuz.

Mektubat, s. 317

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar'

    Sumud'un 15 Türk aktivisti daha Türkiye'de: "Bu dayanışmayı bir insanlık mirası olarak sunmayı hedefliyoruz"

    Artvin ve Trabzon açıklarında bulundu

    ABD ile Kanada, "Altın Kubbe" savunma projesinde işbirliği içinde

    İçişleri Bakanlığı uyardı: 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kod

    Trump: Gazze'de ateşkese çok ama çok yaklaştık

    İsrail'in alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek

    Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede öldü: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

    Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor

    İran, 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

    Ailelere çok iş düşüyor - Yetişkinler de telefon bağımlısı

    Müküslü (Mıks) Hamza

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.