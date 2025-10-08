Yıktırdın Gazze'yi eylettin viran

Gazze mes'elesi için, Hamas sulh istemiş. Bu mevzuudaki fikrimizi, başlığı açarak söyleyelim.

Eğer, hatırlayanlarınız varsa, Gazze'de, İsrail alçağının yaptığı katliamların ilk günlerinde, Yeni Asya'da, şu makaleyi yazmıştık; (https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/ah-yaser-ah-leyla_591208)

Ve o makalede şu ifadelerde bulunmuştuk: "Ne olduğu, kimler tarafından kurulduğu, idare edildiği belli olmayan, Hamas’ın şu son hareketi de, hani, fil ile farenin kavgası var ya, ona benziyor. Yahu kardeşim, senin hâlin belli, sen o şekilde hareket etmekle, İsrail’in ekmeğine yağ sürdün. Bırakır mı adam seni? O da, daha beter bir karşılıkla sana cevab verir ve o kadar masum çoluk-çocuğun da, kanı heder olur. Haaa, Yahudî haklı mı? Asla ve kat’a! O Siyonist dinsizlere, aklı başında, gerçek dindar Yahudîler de karşı çıkıyor. Ortalığı karıştıran o Siyonistlerin, senelerdir, zavallı, masum ve mazlum Filistinlilere kan kusturması, hiçbir şekilde tasvib edilemez! Ama işi daha akılcı bir yolla çözmek yerine, bu şekilde hareket etmek, İsrail’in işine gelmiştir. Nitekim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2019 senesinde, parlamentoda söylediği şu sözlere dikkat lâzım. Netanyahu 2019 yılında İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Likud Partisi milletvekillerine yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için Hamas'la işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti. Netanyahu, 'Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas'ın büyümesini desteklemeli ve Hamas'a para göndermeli. Bu, Gazze'deki Filistinlileri Batı Şeria'daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası' demişti. Hamas'ın son hareketi ile Netanyahu'nun bu mevzuudaki sevincini dile getirdiği söyleniyor. Onun için, akıllıca hareket etmek lâzım, oyuna gelmemek lâzım. Bu şekilde yanlış hareketle, binlerce masum; çoluk-çocuk, yaşlı, kadın katledilmiştir. Alçak İsrail askerleri tacizlerde bulunmuşlardır. Yazık değil mi, günah değil mi? Allah, masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimize acısın ve dertlerini, bir an önce bitirsin!"

Tabiî, o makalede de ifade ettiğimiz gibi, Yahudîler asla haklı değildir. Hani Yunanistan için söylenen "Avrupa'nın şımarık çocuğu" tabiri var ya, ona teşbihen ben de İsrail için "Amerika'nın şımarık çocuğu" diyorum. Onlardan güç ve destek almadan, bu kadar zulüm ve alçaklığı, dünyanın gözünün önünde yapabilir miydi?

Burada tabiî, Hamas’ın yaptığı o büyük hatadan dolayı, Gazze, yakılmış, yıkılmış. Binlerce insan, kundaktaki bebekten, beli bükülmüş, yaşlı insanlara kadar haksız yere öldürülmüştür. Şimdi de, kalkıp "bad-ı harab'el Basra" misali, Gazze yıkıldıktan sonra sulh istiyor. Bunu başında, akıllıca bir şekilde yapsaydınız ya... Bilmiyoruz, belki de, Hamas, kendine biçilen rolü oynadı ve perdeyi kapatmak istiyor. Zaten dünyada, hususan da, İslâm âleminde, bu gibi teşekküller, teşkilâtlar, hep şaibelidir.

Burada, bir çift söz de, bizim " devletlüler"e söyleyelim. Bu mevzuuda, "One minute!" diyerek, hamaset duygularını kabartarak bu iş çözülmez! "Elin gâvuru" dediğimiz bazı devletlerin yaptığı gibi, İsrail sefaretini, büyükelçiliğini kaldırabiliyor musunuz? ABD'nin kullandığı ve Gazze'nin bombalandığı jetlerin üssü olan "Kürecik ve İncirlik"i kapatabiliyor musunuz? Üstüne üstlük, İsrail'e giden bir çok lojistik ve gıda malzemesinin gönderilmesini kesebiliyor musunuz? Sen onlara bak! Yoksa, gaz vermekle, nutuk atmakla bu işler hâlledilmez!