Ahirzamanda kadınların sayıca çokluğu

Meşru Nikahın Azalması

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Ahirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder."1

Korkunç bir ahirzaman hadisidir. Bir erkeğin kırk kadına bakması, bir erkeğin kırk kadına denk düşmesi… Bir erkekle kırk kadını eşitliyor mu? Kadının ahirzamandaki korkunç rolüne mi işaret ediyor, kadınlara mı dikkat çekiyor... Düşünmek lazım!

Bediüzzaman Hazretleri bu rivayetten iki yorum yapıyor.

1-Ahirzamanda meşru nikâhın azalacağı ya da tamamen kalkacağı. Böylece erkeklerin “bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olacağı.”2

Burada temsiller var. Kırk kadına çoban olmak, bir tek kadınla aile yuvası kurmak yerine bekar kalıp her önüne gelen kadınla yatıp kalkmak gibi bir yolun meşru olacağı. Nikah dışı yaşamanın meşru görüleceği… Nikahsız yaşamaktan doğan başka huyların da peşi sıra söz konusu olacağı…

Mesela kıskançlık, mahremiyet, ar, edep, haya, utanma gibi dünya kurulduğu günden beri insanlığa feyiz veren güzel huyların kalkarak yerine arsızlık, ahlaksızlık, edepsizlik, hayasızlık gibi çirkin huyların kabul göreceği, toplumun böyle ahlaksız bir yola sürükleneceği anlaşılabilir.

İlgi Odağı Kadınlar

Bediüzzaman’ın ikinci yorumu şöyledir:

2-“O fitne zamanında, harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisvan ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder; veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden, emr-i İlâhî ile kızlar pek çok olur.”

Harpleri erkekler yapar ve çok sayıda erkek kaybımız olursa, haliyle kadınlar ekseriyeti teşkil edecekler.

Kızların daha fazla doğması gibi bir hikmet devrede olursa, ona bir diyeceğimiz olmaz. O Allah’ın takdiri. Bu hadis bu üslupla haber vermiş oluyor. Yani kızların çokça doğduğu zamanın ahirzaman olduğunu unutmayın gibi bir mesaj buradan alınabilir.

Kadın hürriyeti ve kadınların tam serbestlik istemeleri gibi kavramlarla kadınların yalnız kocalarının değil, herkesin ilgi odağına yerleşmeleri, kadınlık şehvetini ateşlendirmesi nedeniyle emr- i İlâhî ile fıtratça kadınların erkeklere galebe etmeleri… Ve netice itibariyle kadınların evladını kendi suretine, yani kendi cinsiyetine çevirmesi gibi nedenlerle kızların pek çok doğması da bir ahirzaman alametidir.

Bu alameti gördüğünüz zamanın, ahirzaman olduğundan emin olabilirsiniz.

Kızların Sayıca Çokluğu

Burada, kadının kendi evlâdını kendi cinsiyetine çevirmesinde, kendisinin irade sahibi olması gibi bir ucube anlaşılmamalıdır. Böyle bir şey olmaz. Kadın, kendi doğurduğunun cinsiyetinin ne olacağı hakkında irade sahibi değildir ve olamaz.

Buradaki ifade de kinaye cinsindendir.

Yani vakıalar kızlar üzerine döndüğünden, İlâhî hikmet ve imtihan gereği kızların sayıca fazlalığı söz konusu olabilir. Gaybı ancak Allah bilir. Allahu a’lem.

