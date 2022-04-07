"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Duygulara da oruç tutturmalı

Risale-i Nur'dan
07 Nisan 2022, Perşembe
[Dünden devam]

Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır.

Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultan’ı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâl’i, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişânı olan Kur’ân-ı Hakîm’i, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhânî hükmüne geçmek, mukteza-i hikmettir.

Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malâyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak; ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek; meselâ gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil-i eşgal ettirilse başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.

Mektubat, s. 475

LÛ­GAT­ÇE:

cülûs-u hümayun: padişahın tahta çıkış töreni.

hayat-ı bâkiye: sonsuz hayat.

hüccet-i kàtıa: kesin delil.

Leyle-i Kadir: Kadir gecesi.

meşher-i Rabbânî: her şeyi terbiye eden Cenab-ı Hakkın sergisi.

muharremat: haramlar.

nass-ı Kur’ân: Kur’ân-ı Kerîm’in kesin, şüpheye ihtimal bırakmayan hükmü.

raiyet: halk.

tazammun: içine alma, kapsama.

tilâvet-i Kur’ân: Kur’ân okuma.

ubudiyet: kulluk.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

    Boyçenko: Bir aydır abluka altındaki Mariupol'de 5 bin kişi öldü

    Ernail Kantar dualarla

    MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi

    Bu çiftçi ne yapsın?

    Mutfak tüpü yüzde 149 zamlandı

    Türkiye'de Kovid-19 salgınının son 24 saati

    Boşuna Bay Kriz demiyoruz

    Şeker fiyatında çifte standart

    'Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var'

    Millet perişan, bankalar kâr rekoru kırıyor

    Hani faize karşıydı?

    Yargıya müdahale eden kim?

    Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki

    NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    ABD, yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacak

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 167 çocuğun öldüğünü açıkladı

    ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacak

    Zamları eleştirdi, disiplinlik oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cezaevlerinde herşey hukuka uygun,” öyle mi?!
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin kafası karıştı
    Risale-i Nur'dan

    Duygulara da oruç tutturmalı
    Mikail YAPRAK

    Son şahitlere şahitliğimiz ve Kutlular Ağabey
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayatını davasına vakfeden kahraman
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahramanlar geçidi (1)
    Cevher İLHAN

    Siyasî tuzaklara karşı siyasî ferâset
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cenk ÇALIK

    En güzel manevî perhiz: Oruç
    Abdil YILDIRIM

    Emektar musahhih Ernail Kantar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.