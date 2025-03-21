"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

Risale-i Nur'dan
21 Mart 2025, Cuma
ONUNCU SURET

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir.(HÂŞİYE) Bir tebeddülât olacak, acib işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahrâya gidip bir seyran ederiz.

İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak, bir sihir var; o binalar birden harap oldular, başka bir şekil aldı. Bak, bir mu’cize var; o harap olan binalar birden burada yapıldı. Âdeta bu hâlî bir çöl, bir medenî şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi, her saat başka bir âlem gösterir, başka bir şekil alır.

Buna dikkat et ki; o kadar karışık, sür’atli, kesretli, hakikî perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki, her şey yerli yerine konuluyor. Hayalî sinema perdeleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar mâhir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek, bize görünmeyen o padişahın çok büyük mu’cizeleri vardır.

Ey sersem! Sen diyorsun: “Nasıl bu koca memleket tahrip edilip, başka yere kurulacak?”

İşte görüyorsun ki, her saat, senin aklın kabul etmediği o tebdil-i diyar gibi çok inkılâblar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hâllerden anlaşılıyor ki, bu görünen sür’atli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. Bir saatlik içtima için on sene kadar bir masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksud-u bizzat değiller; bir temsildir, bir taklittirler; o zat, mu’cize ile yapıyor. Tâ suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın; nasıl ki, manevra meydan-ı imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. 

Demek, bir mecma-ı ekberde muamele, bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşher-i a’zamda daimî gösterilecek. Demek, şu geçici, kararsız vaziyetler; sabit suretler, bâkî meyveler veriyorlar.

Demek, bu ihtifâlât bir saadet-i uzmâ, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvî gayeler içindir.

HÂŞİYE: Bu Suretin remzini Dokuzuncu Hakikat’te göreceksin. Meselâ, Nevruz günü bahar mevsimine işarettir; çiçekli, yeşil sahrâ ise bahar mevsimindeki rûy-i zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise fasl-ı baharın ibtidasından yazın intihasına kadar, Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl’in, Fâtır-ı Hakîm-i Zülcemal’in kemâl-i intizam ile değiştirdiği ve kemâl-i rahmet ile tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakàtına ve masnuat-ı sayfiye taifelerine ve erzak-ı hayvaniye  ve insaniyeye medar olan mat’ûmâta işarettir.

Sözler, Onuncu Söz, s. 74

LUGATÇE:

Fâtır-ı Hakîm-i Zülcemal: her şeyi bir maksada uygun ve hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan, güzellik sahibi Allah.

ibtida: başlangıç.

ihtifâlât: törenler, merasimler.

intiha: son.

kesretli: sayıca fazla.

masnuat-ı sayfiye: yaz mevsiminde sanatla yaratılan varlıklar.

mat’ûmât: yiyecekler.

mecma-ı ekber: en büyük toplanma yeri; mahşer.

meşher-i a’zam: çok büyük sergi yeri.

nevruz-u sultanî: sultanın ilân ettiği bahar bayramı.

rûy-i zemin: yeryüzü.

saadet-i uzmâ: en büyük ebedî mutluluk.

Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz celâl ve kudret sahibi olan ve her şeyi bir izzet, heybet ve hikmet ile yaratıp, sanat ile donatan Allah.

seyran: gezinme, gezinti.

tebdil-i diyar: yer değiştirme, göç.

tebeddülât: değişiklikler.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

    İsrail, Gazze'de yeniden kara işgaline başladı

    'İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç'

    19 şehirde eğitime 1 gün ara verildi

    "Zorluklar geliyorsa, o zorlukla beraber bir ferahlık da gelir"

    İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

    Trump, işten çıkardığı binlerce federal çalışanı yeniden görevlerine iade etmeye çalışıyor

    İrlanda: Avrupa'nın artık İsrail'in katliamlarına dur demesi gerekiyor

    İsrail'in yeniden başlayan soykırımında katledilen Gazzeli sivil sayısı 710'a yükseldi

    Balıkesir'de kayboldu Çanakkale'de bulundu

    Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

    Kur'ân'ın manaları uyum içindedir

    Kaybımız büyük

    Bütçe, para cezalarıyla ayakta duruyor

    Kur'ân mananın geniş olması için sözü az söyler

    Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

    Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ile Elazığ'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı

    Üniversitenin yetkisi yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müsbet hareket ve sağduyu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
    Ahmet BATTAL

    Baş üstü ila gözaltı arası…
    Şükrü BULUT

    Donald Trump’ın cinayeti…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ümitlerin dirilişi
    Faruk ÇAKIR

    İlla hukuk, yine hukuk
    İbrahim Günaydın

    Babası 40, oğlu 120 yaşında
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ölümü ve Mikail Yaprak
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.