"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Kader, insanı bağlayıp daraltır mı?

Risale-i Nur'dan
17 Ocak 2020, Cuma
Eğer desen: “Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?”

Eğer desen: “Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelâna müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?”

Elcevap: Kat’a ve asla! Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve revh ü reyhanı veren ve emn ü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kâinatla alâkadardır, nihayetsiz makàsıd ve metalibi var; kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kâfi gelmediği için çektiği manevî sıkıntı ağırlığı, ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemâl-i rahat ile, ruh ve kalbin kemâl-i hürriyetiyle kemâlâtında serbest cevelânına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmârenin cüz’î hürriyetini selbeder ve fir’avniyetini ve rububiyetini ve keyfemâyeşâ hareketini kırar.

Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. 

Şöyle ki: İki adam bir padişahın payitahtına giderler, o padişahın mahall-i garaib olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez, o yerde gasıbâne, sârıkane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve vâridat ve makinelerini işlettirmek ve garib hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ıztırab çeker. O Cennet gibi bahçe, başına bir Cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor. İdare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da, o hırsız edepsiz adam, te’dib suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır; padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler, bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla, kemâl-i sühuletle işlediğini itikad eder. 

Zahmet ve külfetleri, padişahın kanununa bırakıp, kemâl-i safa ile o Cennetmisal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip, padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür, kemâl-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte ”Men âmene bi’l-kaderi emine mine’l-kederi” [Kadere iman eden, kederden emin olur] sırrını anla.

Sözler, Yirmi Altıncı Söz, s. 533

LÛ­GAT­ÇE:

cevelân: Dolaşma, gezinme.

emn ü eman: Tam bir emniyet ve korkusuzluk.

inbisat: Yayılma, açılma.

kemâl-i sühulet: Tam ve mükemmel bir kolaylık.

keyfemâyeşâ: Kendi keyfince, başıboş.

makàsıd: Maksadlar, gayeler.

metalib: İstekler, arzular.

muvahhiş: Dehşet veren, korkutucu.

müştak: İştiyaklı, arzulu.

revh ü reyhan: Rahatlık, bolluk, bereket.

sârıkane: Hırsızcasına.

sefine: Gemi.

selbetmek: Ortadan kaldırmak.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’i İslâm Birliği durdurur

    Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerimiz şehit oldu

    Kanal İstanbul’a destek çok az

    Kutuplaşma seçmeni sıktı

    AA çalışanları derhal bırakılsın

    Devlet darmadağın

    İletişim Başkanlığına sorularımız

    Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı serbest bırakıldı

    BM: AA çalışanları serbest bırakılsın

    Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan Mısır'a çağrı

    e-Devlet'te kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaştı

    Rusya'nın yeni Başbakanı oldu

    Esnaf zincirlerden rahatsız

    Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatabilir

    2020 ihracat hedefi açıklandı

    Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası

    Merkez Bankası faizi düşürdü

    'İran, devrimden bu yana en zor dönemini yaşıyor'

    Trump'a yönelik azil maddeleri Senato'ya gönderildi

    'Yeni partinin kuruluşu için Şubat beklenecek'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Devlet darmadağın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İletişim Başkanlığına sorularımız
    Ahmet BATTAL

    Faizsiz bankacılıkta hatalar
    Genel

    Çalışkan ve fedakâr Mustafa Acet’e rahmetle
    Genel

    Kanal İstanbul’a destek çok az
    Şükrü BULUT

    Neoconlar İran’ı karıştıramayacaklar
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanı bağlayıp daraltır mı?
    Genel

    Kutuplaşma seçmeni sıktı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail’i İslâm Birliği durdurur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.