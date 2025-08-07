"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kâinat, her bir noktası mu’cize bir kitap

Risale-i Nur'dan
07 Ağustos 2025, Perşembe
ÜÇÜNCÜ NÜKTENİN BİRİNCİ NOKTASI

Onuncu Söz’de işaret edildiği gibi, ism-i Hakem’in tecellî-i a’zamı şu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifesinde yüzer kitap yazılmış; ve her satırında yüzer sahife derc edilmiş; ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur; ve her harfinde yüzer kelime var; ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfaları, satırları, tâ noktalarına kadar yüzer cihette Nakkaş’ını, Kâtib’ini öyle vuzuhla gösteriyor ki, o kitab-ı kâinatın müşahedesi, kendi vücudundan yüz derece daha ziyade Kâtib’inin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde, kâtibini bir satır kadar ifade ediyor.

Evet, bu kitab-ı kebîrin bir sayfası, zemin yüzüdür. O sayfada nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde, beraber, bir vakitte, yanlışsız, gayet mükemmel bir surette, bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor.

Bu sayfanın bir satırı, bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler beraber, birbiri içinde, yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz.

O satırın bir kelimesi, çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime, muntazam, mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince, Hakem-i Zülcelâl’in medh ü senasına dair manidar fıkralardır.

Güya çiçek açmış her ağaç gibi, o ağaç dahi, Nakkaş’ının medihelerini teganni eden manzum bir kasidedir.

Hem güya Hakem-i Zülcelâl, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acib eserlerine binler gözle bakmak istiyor.

Hem güya o Sultan-ı Ezelî’nin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları, hususî bayramı ve resm-i küşadı olan baharda, padişahın nazarına arz etmek için öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki, her bir çiçeğinde, her bir meyvesinde, birbiri içinde çok vecihler ve delillerle Nakkaş’ının vücuduna ve esmasına şehadet ederler.

Meselâ her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var. Ve o mizan, bir intizam içinde; ve o intizam, tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde; ve o tevzin ve tanzim, bir ziynet ve sanat içinde; ve o ziynet ve sanat, manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan; her bir çiçek, o ağacın çiçekleri adedince, Hakem-i Zülcelâl’e işaretler ediyor.

Ve bu bir kelime olan bu ağaçta, bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası, bütün ağacın fihristesini, programını taşıyan küçük bir sandukçadır. Ve hakeza, buna kıyasen, kâinat kitabının bütün satırları, sayfaları, böyle, ism-i Hakem ve Hakîm’in cilvesiyle, yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası, birer mu’cize hükmüne getirilmiştir ki, bütün esbab toplansa, bir noktasının nazirini getiremezler, muaraza edemezler.

Evet, bu Kur’ân-ı azîm-i kâinatın her bir ayet-i tekviniyesi, o ayetin noktaları ve hurufu adedince mu’cizeler gösterdiklerinden, elbette serseri tesadüf, kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat, hiçbir cihetle o hakîmâne, basîrâne olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti. Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor.

Lem'alar, s. 605

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim

    Kurtulmuş: Meclis, çözümün meşru adresidir

    Emlâk vergisinde fahiş artışa tepki

    İhale çetesi de Külliye’de üs kurmuş

    Enflasyon karşısında eriyen maaşlar görülmeli

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Büyük Set Resifi'nde sıcaklığın artmasıyla mercan örtüsü rekor seviyede azaldı

    Gana'da askeri helikopter kazası: 2 bakan öldü

    Sapanca Gölü'nde su miktarı "kritik" seviyenin altına düştü

    Eski İsrail Başbakanı: 'Gerçek bir uyarı… İsrail’in ABD’deki itibarı geriliyor; dışlanmış bir devlet olduk'

    Almanya'daki bazı belediyeler Gazzeli çocukları Almanya'ya getirmek istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor
    Genel

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim
    Genel

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte
    Genel

    Meclis derhal devreye girmelidir!
    Genel

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!
    Genel

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.