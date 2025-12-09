"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Aile saadeti, muhabbet ve şefkat - 5

Nejat EREN
09 Aralık 2025, Salı
Aile hayatının ana unsurları: anne, baba, çocuklardır.

Geniş dairede bunlara birinci ve ikinci derecedeki akrabalar da eklenir. Aile fertleri arasında olması gereken ilişkiler Kur’ân’da net olarak zikredilmiştir. Aile hayatında bu çerçevede hareket edebilirsek, saadetli bir aile yuvasını tesis etmiş oluruz. Örnek olarak:  

KUR’ÂN’DAN BAZI AYETLER

- “Mal da, evlâd da dünya hayatının süsüdür. Bâkî kalan iyiliklerin ise Rabbinin katında daha hayırlı mükâfatları vardır; ve onlar ümit bağlanmaya daha çok lâyıktır.” (Kehf: 46)

- Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyunuz. (Tahrim: 6)

- Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâdınız Allah’ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir. (Münafikun: 9)

- Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O ne dilerse yaratır. Dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine erkek çocuklar bağışlar. (Şûrâ: 49)

Bu konuda, aile hayatı için ikinci başlığımız canlı ve en büyük rehber peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. (asm)

BAZI HADİS-İ ŞERİFLER 

- Allah’a itaat babaya itaattir. Allah’a karşı gelme babaya karşı gelmedir. (Ebu Hüreyre’dan (ra))

- Allah’a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek. (Buhârî, Edeb, 6).

- Allah’ın rızâsı babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah’ın gazabı da babayı kızdırmaktadır.  (İbni Ömer’den (ra))

- Baba, Cennetin orta kapısıdır. (Ebu’d-Derda’dan  (ra))

- Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibidir.  (Enes’den (ra))

- Babanın duası, hiç bir engelle karşılaşmadan Allah’ın huzuruna çıkar.  (Ümmü Hakîm’den (ra))

- Bir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup da satın alarak hürriyetine kavuşturması hariç. ( Ebu Hüreyre’den (ra))

- Büyük kardeş baba makâmındadır. (Hadis No: 3072 ) 

- Her bir mü’minin çocuğunun kokusu, Cennet kokusundandır.  (İbni abbas’dan (ra))  

- Evlâd dünyada nur, ahirette sürurdur. Evlâd kokusu, Cennet kokusudur (Câmiü’s-Sağîr, 2/2285)

Yine aile hayatı konusunda Risale-i Nur külliyatında da Anne-bab hakkı, eşler arasındaki münasebet, çocuk terbiyesi ve manevî hayatı hakkında çok önemli tespit ve tavsiyeler vardır. 

RİSALE-İ NURLARDAN TESPİTLER

- “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. (Lem’alar, 24. Lem’a, s. 259-260) 

- “Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikte bulunmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olursa, onlara öf bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle”. (İsra: 23) Âyeti beş mertebe hürmet ve şefkate evlâdı davet etmesi; kur’anın nazarında vâlideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve ukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir. (Sözler, s. 639 )   

—Devam edecek—

 

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı

    Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor

    Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!

    29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?

    Suriyeliler evlerine dönemedi

    30 bin TL seyyanen zam teklifi geri dönüyor

    BM: Soykırım normalleştiriliyor

    Avustralya'daki orman yangınlarında 1 itfaiyeci öldü, 39 ev kül oldu

    İsrail, Lübnan'daki ateşkesi de açıkça ve sürekli ihlal ediyor

    Galatasaray, Monaco ile karşılaşacak

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

    Ahir zamanda genç olmak

    Sağlık harcamaları ikiye katlandı

    Türkiye fırsat penceresini kaçırıyor

    Antalya Serik'de 4,9 büyüklüğünde deprem

    607 kişi öldü 214 kişi kayıp

    İsrail ve ABD ortak deniz tatbikat başlattı

    Antalya Konyaaltı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!
    Genel

    29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?
    Genel

    Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.