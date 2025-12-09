Aile saadeti, muhabbet ve şefkat - 5

Aile hayatının ana unsurları: anne, baba, çocuklardır.

Geniş dairede bunlara birinci ve ikinci derecedeki akrabalar da eklenir. Aile fertleri arasında olması gereken ilişkiler Kur’ân’da net olarak zikredilmiştir. Aile hayatında bu çerçevede hareket edebilirsek, saadetli bir aile yuvasını tesis etmiş oluruz. Örnek olarak:

KUR’ÂN’DAN BAZI AYETLER

- “Mal da, evlâd da dünya hayatının süsüdür. Bâkî kalan iyiliklerin ise Rabbinin katında daha hayırlı mükâfatları vardır; ve onlar ümit bağlanmaya daha çok lâyıktır.” (Kehf: 46)

- Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyunuz. (Tahrim: 6)

- Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâdınız Allah’ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir. (Münafikun: 9)

- Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. O ne dilerse yaratır. Dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine erkek çocuklar bağışlar. (Şûrâ: 49)

Bu konuda, aile hayatı için ikinci başlığımız canlı ve en büyük rehber peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. (asm)

BAZI HADİS-İ ŞERİFLER

- Allah’a itaat babaya itaattir. Allah’a karşı gelme babaya karşı gelmedir. (Ebu Hüreyre’dan (ra))

- Allah’a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek. (Buhârî, Edeb, 6).

- Allah’ın rızâsı babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah’ın gazabı da babayı kızdırmaktadır. (İbni Ömer’den (ra))

- Baba, Cennetin orta kapısıdır. (Ebu’d-Derda’dan (ra))

- Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibidir. (Enes’den (ra))

- Babanın duası, hiç bir engelle karşılaşmadan Allah’ın huzuruna çıkar. (Ümmü Hakîm’den (ra))

- Bir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup da satın alarak hürriyetine kavuşturması hariç. ( Ebu Hüreyre’den (ra))

- Büyük kardeş baba makâmındadır. (Hadis No: 3072 )

- Her bir mü’minin çocuğunun kokusu, Cennet kokusundandır. (İbni abbas’dan (ra))

- Evlâd dünyada nur, ahirette sürurdur. Evlâd kokusu, Cennet kokusudur (Câmiü’s-Sağîr, 2/2285)

Yine aile hayatı konusunda Risale-i Nur külliyatında da Anne-bab hakkı, eşler arasındaki münasebet, çocuk terbiyesi ve manevî hayatı hakkında çok önemli tespit ve tavsiyeler vardır.

RİSALE-İ NURLARDAN TESPİTLER

- “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. (Lem’alar, 24. Lem’a, s. 259-260)

- “Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikte bulunmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olursa, onlara öf bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle”. (İsra: 23) Âyeti beş mertebe hürmet ve şefkate evlâdı davet etmesi; kur’anın nazarında vâlideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve ukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir. (Sözler, s. 639 )

—Devam edecek—