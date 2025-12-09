"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Yahudî devletinde M. Kemal anıtının ne işi var?

Osman ZENGİN
09 Aralık 2025, Salı
Bir Kasım ayını daha geçirdik. Bu ayın en meşhur günü de 10 Kasım. O gün malûmunuz, dünyanın hiç bir yerinde olmayan, ayakta dikilme garâbeti var. O gün saat 9’u 5 geçe, kimi hopladı, kimi zıpladı,.

Garib bir vaziyet vesselâm. Dünyada, benzeri olmayan bu hâl, sadece bizde...

Dünyadan alâkası kesileli, öleli, seksen yedi sene olmuş. Her sene onu canlandırmaya çalışıyorlar. Ölmüş gitmiş işte. Geriye gelir mi?

Haydi burada böyle. Peki, Yahudi devleti İsrail’de onun niye heykeli var? Ve 10 Kasım’larda, niye o heykelin önünde, Yahudîler merasim yapar? O, onların nesi ki? Ve Yahudîlerin ona dizdiği medhiyeleri bir görseniz...

Memleketimizde, kanunsuz, nizamsız olarak, her sene, milleti ayakta dikilme cezasına mecbur tutarlar. Kanun ve nizamlara mugayir işlerde, üstümüze yok! Aynen, başta devlet daireleri olmak üzere, bazı yerlerde, zorla resimlerinin duvarlara asıldığı gibi...

Bakar mısınız? Gencin biri Konya’da, 9’u beş geçe, “ayakta dikilmedi, yürüdü” diye tevkif etmişler. Feya acâib! Bu saçmalıklar, dünyanın neresinde var?

İnternette dolaşan haberlere bir bakın, neler de neler... Mahiyet şaşırması yaparsınız...

Hele de, kendi ifadesiyle dinsiz olduğunu, hiç bir dine inanmadığını, dinlerin yerin dibine batmasını istediğini bile bile (Bununla alâkalı yazdığımız makalede, bu sözlerinin hepsi, kaynağıyla mevcud. Uzamasın diye yazmıyorum. İsteyenler” https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/kocaeli-valiligi-m-kemal-icin-mevlid-okutacakmis_615850” bu makaleye bakabilir.) niye, mabedlerimizden içeri sokmaya çalışırsınız ki?

Ve de, Kocaeli Valisinin yaptığı iş, neyle ifade edilir? Acaba, yukarıdan talimat almadan, kendi başına buyruk mu yaptı o işi?

Bir aymazlık da, bir cami minaresine resminin asılması. Milleti tahrik edip, germeye çalışan bunlar kim ki aceb?

Sayıları yüzde biri bile bulmayan farfaracıların gazıyla, ortalığı toz-duman ediyorlar. 

Beyler, bırakın bu saçmalıkları! Neredeyse, bir asırdır memleketi mezardan idare etmekten kurtarın! Kim yapacak bu işi? “5816’yı kim kaldıracak?” başlıklı makalemizde yazdığımız gibi, bu saçmalıklardan milleti kim kurtaracak?

Milletimin, bütün işi, derdi bitti de, bunlarla uğraştırıyorlar. Açlıktan, fakirlikten bîtab düşmüş zavallı millete, bunların ne faydası olur ki?

