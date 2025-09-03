"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz

Risale-i Nur'dan
03 Eylül 2025, Çarşamba
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurların fevkalade tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lahikası, s. 404

***

Üçüncü Kısım

İrhasattan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın velâdeti hengâmında vücuda gelen harikalardır ve hâdiselerdir. O hâdiseler, onun velâdetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş.

Hem bi’setten evvel bazı hâdiseler var ki doğrudan doğruya birer mu’cizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak, meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz.

Birincisi: Velâdet-i Nebevî gecesinde, hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman ibni As’ın annesi, hem Abdurrahman ibni Avf’ın annesinin gördükleri azîm bir nurdur ki üçü de demişler: “Velâdeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı.”

İkincisi: O gece Kâbe’deki sanemlerin çoğu, baş aşağı düşmüş.

Üçüncüsü: Meşhur Kisranın eyvanı, yani saray-ı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir.

Dördüncüsü: Sava’nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrâbâd’da bin senedir daima iş’al edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusîlerin ma’bud ittihaz ettikleri ateşin velâdet gecesinde sönmesi…

İşte şu üç dört hâdise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat, ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir.

Beşincisi: Çendan velâdet gecesinde değil, fakat velâdete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler de irhasat-ı Ahmediyedir (asm) ki Sure-i “Elem tera keyfe”de nass-ı kat’î ile beyan edilen “Vak’a-i Fil”dir ki Kâbe’yi tahrip etmek için, Ebrehe namında Habeş meliki gelip, Fil-i Mahmudî namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlûp etmiş ve perişan etmiş; kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın delâil-i nübüvvetindendir. Çünkü velâdete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâbe-i Mükerreme, gaybî ve harika bir surette, Ebrehe’nin tahribinden kurtulmuştur.

Mektubat, 19. Mektub, s. 214

LÛGATÇE:

bi’set: peygamber olarak gönderilme.

çendan: gerçi.

delâil-i nübüvvet: Peygamber Efendimizin (asm) peygamberlik delilleri.

eimme-i hadis: hadis imamları; hadis âlimleri.

eyvan: köşk, saray.

inşikak etmek: yarılmak, bölünmek.

intişar: yayılma, neşrolma.

irhasat-ı Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinden önce meydana 

gelen ve peygamberliğine işaret eden harika hâller.

iş’al edilen: yakılan, tutuşturulan.

Kisra: eskiden İran hükümdarlarına 

verilen ad.

mağrib: batı.

maşrık: doğu.

sanem: put.

velâdet: doğma, dünyaya gelme.

velâdet-i Nebevî: Peygamber Efendimizin doğumu, dünyaya gelişi.

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altında; Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar sürüyor

    Aliyev: Hindistan, Azerbaycan'dan intikam almaya çalışıyor

    Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

    Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika, İsrail'e yaptırımlar üzerinde de anlaştı

    Üniversitelilerin yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

    CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı - İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin atandı

    'Filistin temsilcileri BM Genel Kuruluna katılmalı'

    AB: Filistin'in en büyük destekçisi biziz - Gazze konusunda birlik olamadık; bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı!

    'Son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıyayız'

    Trump: ABD Kongresinde İsrail'e verilen destek zayıfladı

    800'den fazla kişinin öldüğü Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı: Çok sayıda iş yerine sıçradı

    ABD'de 2 küçük uçak havada çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu

    Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması
    Genel

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.