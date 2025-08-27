"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnsan yüzündeki mu’cize sikke

Risale-i Nur'dan
27 Ağustos 2025, Çarşamba
(Dünden devam)

Zeminin yüzünde madenî maddelerin, unsurların ve câmidat mahlûkatın gayet muntazam, fakat gizli sikkelerinden kat'-ı nazar, yalnız iki yüz bin hayvanat taifelerinin ve iki yüz bin nebatat envaının atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki: Birden, bahar mevsiminde, zeminin yüzünde, birbiri içinde, beraber, ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları, hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temyiz ve tefrikle, gayet hassas bir mizanla, her bir şeye lâzım olan her şeyleri külfetsiz, tam vaktinde, umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden, zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatem-i vahdaniyet ve öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, bütün o mevcudatı birden hiçten icad edip beraber idare etmeyen bir zat, rububiyet ve icad cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa, o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavânîn-i rububiyetin hüsn-ü cereyanlarına, yine emr-i İlâhî ile, sûrî bir hizmeti var.

Üçüncü Sikke: İnsanın yüzünde; belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Âdem zamanından tâ kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efrad-ı insaniye birden nazar-ı mütalâasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alâmet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alâmet-i farika bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaniyete icad cihetiyle el uzatamaz.

Evet, insanın yüzüne o sikkeyi koyan Zat, elbette bütün efrad-ı insaniye nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki, her bir insanın siması göz, kulak, ağız gibi aza-i esasîde birbirine benzediği halde, birer alâmet-i farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umum efradında birbirine benzemesi, o nev-i insanın Sânii bir ve vahid olduğuna şehadet eden bir sikke-i tevhiddir; öyle de, hukuk-u insaniyenin muhafazası için sair envaın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas olmamak ve birbirinden tefriki için hikmetli pek çok alâmet-i farika ile iftirakları, o Sâni-i Vahid’in iradesini, ihtiyârını ve meşietini göstermekle beraber, ayrı ve çok dakik bir sikke-i ehadiyet oluyor ki, bütün insanları, hayvanları, belki kâinatı halk etmeyen bir zat, bir sebep, o sikkeyi koyamaz.

Lem'alar, 30. Lem'a, 4. Nükte, s. 615

LÛGATÇE:

alâmet-i farika: farklılık belirtisi.

âzâ-i esasî: esas, temel organlar.

câmidat: cansızlar, sert ve katı maddeler.

halk: yaratma.

hatem-i vahdaniyet: Cenab-ı Allah’ın birliğini ve benzersizliğini gösteren mühür.

kat-ı nazar: dikkate almamak.

kavânîn-i rububiyet: Allah’ın idare ve terbiye edici kanunları.

meşiet: dileme, irade.

rububiyet: Allah'ın terbiye edicilik sıfatı; her şeyi her halinde terbiye ve idare etmesi.

Sâni: her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

sikke: mühür.

sikke-i ehadiyet: Allah’ın her bir şeyde birliğinin tecellî etmesini gösteren mühür.

tefrik: birbirinden ayırma.

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ordusuyla işbirliği yapan Microsoft'a tepkiler devam ediyor

    Fenerbahçe kazanırsa 16 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde olacak

    Balıkesir'de bir deprem daha

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

    "Hizbullah silahını teslim edince İsrail Lübnan'dan çekilecek"

    Gazze'de yakın zamanda "kesin bir sonuç" beklemediğini söyledi

    BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu

    Dağıstan'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

    Kadıköy'de gemide çıkan yangın söndürüldü

    Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

    Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

    Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

    DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

    Macron için azil süreci başlayabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
    Genel

    Dağıstan'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
    Genel

    Balıkesir'de bir deprem daha
    Genel

    "Hizbullah silahını teslim edince İsrail Lübnan'dan çekilecek"
    Genel

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"
    Genel

    BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu
    Genel

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı
    Genel

    Gazze'de yakın zamanda "kesin bir sonuç" beklemediğini söyledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.