ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Nurculuk ve Bediüzzaman - Sahabe mesleği ve iman davasının kodları (1)

Nejat EREN
03 Eylül 2025, Çarşamba
Çağları kucaklayan sahabe mesleği, iman davasına simge: Nurculuk

Evlâd-ı resul, asırların müceddidi, müfessiri, âlimi; Bediüzzaman!

Özü, sözü, manası, hedefi, amacı, gayesi Allah rızası ve sünnetullah olan bir meslek ve meşreb! Menfaati ve dünyayı değil, mukaddesatı, ahireti hedefleyen manevi tarz ve yol. 

“Helâket-felâket asrında” Kur’ân’ın manevî ve mucizevî tefsiri olan “Risale-i Nur” vehbi ilim ve ilhama mazhar, Bediüzzaman! Nurculuk ve Nurcular!

Her türlü, baskı, zulüm, sürgün, iftira, itham, oyun, tuzak ve hileye karşı: Sırlar ve kodlar.

•“En büyük hile hilesizliktir!” beliğ sözüyle iftiracıları durdurma ve susturma sırrı.

•“Eneye “mukabil, “nahnü,” “beni değil bizi esas” alıp din kardeşini kendine tercih etmek sırrı!

•“Şahs-ı manevî” aidiyetliğiyle: kalp, akıl, ruh ve gönül dünyalarında yerleşen “meslek, meşreb” sırrı.  

•Acz, fakr, şefkat, tefekkürle Yaratanına hakikî kul olma ve sade yaşamak kodu.

•Adalet, hak, hukuk, demokrasi ve hürriyeti şer’i hakikatleriyle kabullenip idrak etmek kodu.

•Arka bahçeli, “B” planlı plan ve projelere asla tevessül etmeme kodu.

•Bütün insan grup ve tabakalarını muhatap alıp, ortak noktada buluşabilmek kodu.

•Hakka inanıp kabul ve teslim etmek, tarafgirliğe asla pirim vermemek kodu.

•Hastalıkları, belâları, musibetleri, birer ihtarı ilâhî ve kaderin kamçısı görmek sırrı!

•Hedeflediği gaye ve amaçta hikmetin ve fıtratın kanunlarına uygun yaşamak sırrı!

•Her doğrunun her yer ve zamanda söylenemeyeceğini bilmek kodu.

•İhlâs, uhuvvet, sadakat, samimiyet, doğruluk, dürüstlük, istikametli yaşama kodu.

•İmanı olan herkesi kardeş ve dost bilmek sırrı!

•İslâm’ın özünün herşeyin ana kaynağı ve hazinesi olduğunu kabullenerek bir hayat yaşamak kodu! 

•İslâmiyet’in, imanın, Kur’ân’ın esaslarına gölge ve perde değil ayna olmak  sırrı!

•İslâmiyetin yaşanabilir makul bir hayat tarzı olduğuna  yaşantısıyla örnek olmak kodu.

•Kelâmî şeriat ve fıtrî şeriatın bütün kanun ve düsturlarını bütün kalbiyle inanmak ve uymak kodu!

•Kur’ân ve sünnetin düsturlarıyla - maddî-manevî- her derde çare ve çözüm üretmek sırrı!!  

•Kur’ân’ın emirlerine, sünnetin esaslarına gölge olmamak, ayna olmak kodu.

•Kurtuluşu Kur’ân’da arayanlara, Kur’ân ahlâkını yaşayarak rehber olma gayretinde olmak sırrı!  

•Marifetullahın sırların iç dünyasında kabullenip tatbik ederek, beklenen ümid-i İslâm olmak kodu! 

•Meşverete dayanmak, hakikatten ve meşru karardan şaşmamak kodu.

•Mukaddes dava ve cihad uğruna, bahane üretmeden bütün engelleri aşma gayretinde olmak kodu!  

•Müslümanlara ve insanlığa: hürriyet ve demokrasi fikrini ve gerçeğini hissettirmek sırrı!  

•Okumayı hayatın bir parçası haline getirmek kodu.

•Sünnet tatbikatındaki, esas, usul, ahkâm ve ciddiyeti bir hayat tarzı yapma kodu.

•Sünnet-i Resulullahın ihyasına çalışmak, Kur’ân’ın kudsiyetini ilânı sürekli hale getirmek sırrı!

•Şeâir-i İslâmiyeyi bütün esaslarıyla hayata geçirmek sırrı!

•Şefkat, merhamet tefekkür, acz, fakr ve iktisadı tam anlamıyla yaşamak sırrı!

•Tevazu, mahviyet, hasbilik, muavenet, dostluğu fıtratına uygun yaşamak sırrı!

•Vazifesini yapıp, Allah’ın vazifesine karışmamak sırrı! 

•Yalanı, hileyi, aldatmayı, kandırmayı, husumeti, kini, inadı, adaveti kırıp tedavülden kaldırma sırrı!  

•Ye’si, ümitsizliği; akıl, kalp ruh dünyasından kaldırıp, “ümidi” hayata geçirme kodu.

(Devam edecek)

