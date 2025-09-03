Zulmü durdurmak için ne yaptık?

Gazze’de yaşananlar bir bakıma ‘iyi’lerle ‘kötü’lerin birbirinden ayrılmasına ve fark edilmesine vesile oldu. Geçmişte pek çok konuda iyi imtihan vermeyen Avrupalılar, bilhassa son zamanlarda dünyaya örnek olacak bir tavır ortaya koymuş görünüyorlar.

Zalim İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan “Küresel Kararlılık Filosu” (Global Sumud Flotilla) adlı girişimin sözcüsü Saif Abukeshek’in sözleri bu gerçeği bir defa daha göstermiş oldu. Saif Abukeshek, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim ilk mesajımız Gazzelilere olacak: Geç geliyoruz, ama asla pes etmeyeceğiz. Ablukayı kırana, soykırımı durdurana kadar durmadan çalışacağız” demiş. (AA, 31 Ağustos 2025)

İspanya’nın Barselona şehrinin, uluslararası sivil toplum kuruluşlarınca (STK) şimdiye kadar organize edilen, deniz yoluyla Gazze’ye en büyük dayanışma filosuna ev sahipliği yapmış olması da ayrıca dikkat çekici bir gelişme değil mi?

Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Abukeshek, “Gazze’de soykırım devam ediyor ve hükümetlerin buna karşı sessizliği ve suç ortaklığı sürüyor. Soykırımı önlemek için harekete geçmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yüzden biz bu girişimleri yapmaya devam ediyoruz. İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şiddet çok uç noktalarda. Filistin’in küresel boyutta bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bu yüzden 5 kıtada 44’ten fazla ülkeden STK’lar bu girişime destek veriyor” açıklamasında bulunmuş.

Küçük yaşlarda üç çocuğu olan Abukeshek, şunları da söylemiş: “Beni geride bırakacağım çocuklarım, ailem endişelendirmiyor. Beni endişelendiren çocuklarım 20 yaşlarına geldiğinde, ‘Soykırımı durdurmak için ne yaptın?’ diye soracak olmaları. Ben buna doğru cevabı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim çocuklarım burada. Beni endişelendiren, ailesi öldürülen Gazzeli çocuklara cevap verecek kimsenin olmaması. Bizim yaşayacağımız hiçbir risk, Filistinlilerin her gün yaşadığı riskle kıyaslanamaz. Yapabileceğimiz tek şey organize olup seferber olmamız. Bu, bizim ahlâkî zorunluluğumuz. Maalesef hükümetler sessiz kalıyor ve İsrail’in soykırımına ortak oluyor.”

Evet, bütün dünya ve insanlık bu soruyu sormalı ve tabiî ki cevabını da vermek şartıyla: “İsrail, Gazze’yi yerle bir ederken bu zulmü durdurmak için ne yaptık, ne yaptınız?”

Bu soruya gönül huzuruyla “Elimden gelen her şeyi yaptım” diyenler imtihanı kazanmış olacak. Yok, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” şeklinde cevap verenler belki kendilerini kandırmış olacak, ama imtihanı kazanmış olmayacaklar.

Gazze’de ve dünyanın her yerinde zulümler ve zalimler dursun; huzur, barış ve adalet gelsin...