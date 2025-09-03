GÜNÜN TARİHİ: 3 Eylül 1939

İnsanlık âleminin en büyük ve en kanlı muharebesi 3 Eylül 1939’da başladı. Nazilerin Polonya’ya saldırmasından telâşa kapılan İngiltere ve Fransa, o gün itibariyle Almanya’ya savaş ilân etti.

Yaklaşık altı sene devam eden ve dünya genelinde yüz milyona yakın insanın kanına-canına mal olan bu İkinci Dünya Harbi’nin ilk başlardaki ismi “Alman Harbi” idi. Daha sonra İtalya ve Japonya'nın Almanya tarafında, Rusya ve ABD’nin İngiltere tarafında yer almasıyla birlikte, çatışma sahası alabildiğine genişledi ve Alman Harbinin ismi Dünya Harbine dönüşmüş oldu.

Savaş yılları boyunca dünya öyle bir kustu ki, yeryüzünü insan kanıyla kirli-mülevves bir hale getirdi.

Birinci Dünya Harbinin (1914–18) acıları henüz geçmeden, insanlık âlemi yirmi sene sonra tekrar bir dünya savaşının sancılarını çekmeye başladı.

Komünist, kapitalist, faşist, sömürgeci, ırkçı ve istilâcı devletler-milletler arasında dehşet uyandıran bir hâkimiyet davası baş gösterdi. Her biri kendi adına Avrupa'yı, dolayısıyla dünyayı idare etme hırsına kapıldı.

Yaşanan sancılanma had safhasına çıkınca, beklenen savaş da kaçınılmaz hale geldi. 1939 senesinin 3 Eylül günü büyük bir gürültü ile patlak veren İkinci Dünya Harbi, Birinci’nin aksine daha çok gayr-ı müslimler arasında cereyan etti. Birinci Harpte en çok Osmanlı ve Müslümanlar zarar görürken, bu İkinci Harbe iştirak eden, yahut etmek mecburiyetinde kalan bir İslâm ülkesi olmadı.

İtalya dışındaki hemen bütün Avrupa (Rusya dahil) devletleri Almanya’nın karşısında yer almasına rağmen, Alman Nazi orduları ilk başlarda başarılı ve galibâne gidiyordu.

Polonya'yı kısa sürede teslim alan Alman orduları, ardından Danimarka, Hollanda, Belçika, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna (Kiev) ve Fransa'yı peşpeşe düzenledikleri saldırılar sonucu teslime mecbur etti.

Alman kuvvetleri karşısında en büyük direnişi gösteren ve teslim olmayı hiçbir şekilde kabul etmeyen devletler ise, İngiltere ve Rusya oldu. Ne var ki, bu iki ülke de Alman diktatör Adolf Hitlerin gazabından kurtulamadı. Havadan binlerce bomba yağdırarak İngiltere’nin başkenti Londra'yı yerle bir eden Alman kuvvetleri, ayrıca Rusya'nın Leningrad şehrini de işgal etti ve hatta Moskova'nın 30 km. yakınına kadar ilerledi.

Avrupa geneline yayılan muharebeler esnasında sadece askerî hedefler vurulmuyor ve sadece resmî üniformalılar öldürülmüyor. Bu, insanlık tarihinde ikinci bir örneği olmayan öyle bir savaştır ki, asker–sivil, küçük–büyük ayırt edilmeksizin karşı taraftaki bütün insanlar acımasız bir şekilde vurularak katlediliyor. Bunun yanı sıra, ekonomik, sosyal, kültürel, tarım, sınaî, enerji, lojistik, vb. bütün hedefler vurularak imha ediliyor.

Alman lider Adolf Hitler'in, savaşa tâ yıllar öncesinden hazırlandığı ve ülkesinde âdeta bir "savaş sanayiî" inşa ettiği de, savaşın başlamasıyla birlikte anlaşılmış oldu. Misâl: Hitler, bazan oluyordu ki, bir anda yüzlerce savaş uçağını havalandırıyor ve İngiltere, ya da Rusya'nın can damarını teşkil eden merkezlerine bomba yağdırarak şehirleri yerlebir ediyordu.

Yine, Hitler'in hava kuvvetlerinde ilk defa görülen bir başka farklılık ise, binlerce askerden müteşekkil paraşütçü birliklerin düşman mevzilerine havadan indirilmesi oldu. Bu derece geniş ve profesyonelce yapılan paraşütlü indirme harekâtı, daha evvelki savaşlarda hiç görülmüş değildi. Bu durum karşısında, insanlık âlemi büyük bir şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.

ABD'nin ileriki yıllarda savaşa müdahil olması ve Almanya'nın karşısındaki cephede yer alması, haliyle savaşın seyrini değiştirdi. Almanya, karşı tarafa daha ağır kayıplar verdirmesine rağmen “netice-i harbi” kaybetmiş oldu.

Bugünkü Birleşmiş Millet Teşkilatı (BM), savaşın bitmesinden hemen sonra kuruldu.

Bu savaşa Türkiye hükümeti de katılma kararı aldı. Lâkin, fiilî iştirak başlamadan savaş sona ermiş oldu.